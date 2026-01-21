Paso a paso: ¿Cómo se hace el helado de dulce de leche?, ideal para combatir el calor en Catamarca

El helado de dulce de leche casero es una de las recetas imprescindibles para quienes buscan un postre fácil, delicioso y perfecto para combatir el calor. Cremoso, suave y con un sabor intenso, es una excelente alternativa para tener siempre algo dulce en casa, sin necesidad de recurrir a opciones industriales ni a una heladería.

Una de las grandes ventajas de esta preparación es su simpleza. Para hacer helado de dulce de leche en casa solo se necesitan tres ingredientes básicos, fáciles de conseguir y económicos. Además, la receta se realiza completamente a mano, sin máquina y con un paso a paso sencillo, ideal incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina.

El resultado es un helado casero con una textura cremosa y aireada, y un sabor refrescante que realza el protagonismo del dulce de leche. Esta receta admite variantes: se pueden agregar trocitos de chocolate, nueces o almendras para sumar crocancia y personalizar el postre según cada gusto.

Receta para hacer helado de dulce de leche casero

Ingredientes:

Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para 3-4 porciones de helado de dulce de leche casero.

500 g de dulce de leche (que no sea repostero)

250 g de crema de leche

250 g de leche

Cómo preparar la receta del helado de dulce de leche