Periodo Especial: hay vuelta a las aulas, pero Educación no emitió resolución que la habilite

En la primera reunión oficial de la paritaria docente, que se concretó el pasado 19 de noviembre, los temas centrales fueron la oficialización del no traslado de los IES, la confirmación de la fecha de culminación del ciclo lectivo y se comentó que estaba en análisis el mecanismo que se generará para la articulación entre el Nivel Secundario y Superior, en función de lo sucedido en este 2020.

Esos fueron los ejes de aquel encuentro y no se mencionaba nada referido al regreso del Periodo Especial. La novedad de la vuelta a clases de esta instancia educativa se conoció en el Decreto nº 2176, que se conoció el lunes pasado. Allí, en las últimas líneas de las consideraciones, luego de justificar la ampliación de los horarios de los espacios gastronómicos, se indica que “resulta conveniente a los fines de iniciar el proceso de habilitación de los espacios educativos permitir el funcionamiento de las escuelas de Período Especial bajo estricto cumplimiento de los protocolos, que deberán formalizar las autoridades competentes”. No hay referencia de fechas ni de cómo se articulará con los establecimientos educativos, para que ellos tengan todas las condiciones para hacer efectivo, no solo el contenido pedagógico, sino también el cumplimiento de las medidas sanitarias.

La novedad no solo sorprendió a los gremios, por cuanto ellos no fueron notificados, sino que también provocó cierto apresuramiento en la cartera educativa, que ahora dirige Andrea Centurión.

A la fecha, no hay resolución oficial desde el Ministerio de Educación que ponga en marcha el Periodo Especial. Las 36 escuelas incluidas dentro de esta modalidad se ubican en sectores rurales y de alta montaña, y habían reiniciado su ciclo lectivo a poco de haberlo finalizado, lo que en su momento causó sorpresa y protesta de los docentes y gremios.

El 26 de agosto, volvieron a las aulas y, una semana después, las tareas se vieron interrumpidas ante el surgimiento de los casos de COVID-19 en la provincia y los alumnos a las aulas no volvieron. Ahora, resta esperar definiciones desde Educación, las que, como refieren los gremios consultados, deberán tener un mínimo de coordinación con los COE locales de cada jurisdicción. Esto, en el marco de la evolución sanitaria y la cantidad de casos que se hayan registrado.