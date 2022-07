Personal de la sección de canes del Servicio Penitenciario realizaron una exhibición

El Personal de la Sección k-nes del Servicio Penitenciario Provincial efectuó dos jornadas de exhibición en el centro de desarrollo infantil N° 1 en el B° 1000vv.

Las exhibiciones que realiza el personal de la sección tienen el objetivo de realizar un acercamiento a la sociedad con la institución. De este modo, se acercó a los más pequeños respecto a cómo es la enseñanza desde edad temprano de los animales que conforman la sección y sus cuidados, aprendiendo de este modo cómo son entrenados los canes sobre las diversas tareas que deben realizar y respetar su trabajo.

Participaron de la muestra el oficial en esta oportunidad el sub Adjutor Germán Vivanco, sub oficial mayor Claudio Vizcarra, sub oficial principal Dario Cardozo, sargento 1° Oliva Erasmo, sargento 1° Alarcon Aldo y cabo 1° Reinoso Walter, junto a los canes Drako (ovejero línea de trabajo) , Moly (labradora), Caballero (ovejero belga Malinois), Rocco (Rotwiller).