Pocos lo saben: por qué el aire acondicionado corta solo y vuelve a arrancar

Cuando prendés el aire acondicionado y sentís el alivio del frío todo parece normal, pero de un momento para el otro el equipo se apaga solo. A los minutos, vuelve a encender. ¿Esto es normal?

La respuesta depende de varios factores. En muchos casos, este comportamiento es parte del funcionamiento habitual del aparato.

Pero si el ciclo se repite demasiado seguido o el ambiente no llega a enfriarse bien, puede ser una señal de que algo no está funcionando como debería.

Por qué el aire acondicionado se apaga y prende solo

Cuando el aire acondicionado alcanza la temperatura que marcaste en el control remoto, el sistema corta de manera automática para evitar un consumo excesivo de energía. Es una función pensada para ahorrar y mantener el clima estable en el ambiente.

Cuando la temperatura sube de nuevo, el equipo arranca otra vez. Ese ciclo es esperable y saludable para el aparato.

El problema aparece cuando el equipo se apaga y prende con demasiada frecuencia o sin llegar a enfriar bien. Las posibles consecuencias de esto:

1. Filtros sucios

Una de las causas más comunes es la suciedad en los filtros. Con el uso y el paso del tiempo, el polvo bloquea el paso del aire y el equipo se recalienta. Para protegerse, el sistema se apaga solo. Por eso es clave limpiar los filtros cada 15 o 20 días, sobre todo en épocas de mucho uso.

2. Problemas eléctricos

Otra razón frecuente está en la instalación eléctrica. Si hay baja tensión, enchufes flojos o una línea que no soporta la carga del equipo, el aire puede cortarse y volver a arrancar sin previo aviso. En estos casos, conviene revisar el tomacorriente y evitar usar zapatillas o extensiones.

3. Falta o exceso de gas refrigerante

También puede pasar que el aire tenga poco gas refrigerante o, por el contrario, una carga mal hecha. Cuando el nivel no es el correcto, el sistema no enfría como debería y entra en modo de protección. Esto ya no se puede resolver en casa: necesitás llamar a un técnico matriculado.

4. Un equipo chico para un ambiente grande

A veces, el problema no es el equipo, sino el tamaño. Si el aire acondicionado es chico para el ambiente donde está instalado, trabaja forzado todo el tiempo. Enfría un poco, se exige de más y se apaga. A los minutos vuelve a arrancar y el ciclo se repite. Eso no solo enfría mal, sino que acorta la vida útil del aparato.

5. Sensor de temperatura

Puede haber una falla en el sensor de temperatura. Si el equipo "cree" que ya alcanzó los grados deseados cuando en realidad no es así, se apaga antes de tiempo y vuelve a prender sin necesidad real.

Cuándo llamar a un técnico

Si el ciclo de encendido y apagado es muy frecuente, el aire no enfría bien o escuchás ruidos extraños, lo mejor es consultar a un profesional. Un mantenimiento a tiempo puede evitar daños mayores y prolongar la vida útil del equipo.