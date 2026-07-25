UTA anunció un paro de colectivos en Catamarca para el 29 de julio por reclamos salariales

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca-La Rioja anunció un paro de actividades del transporte urbano e interurbano que comenzará a las 0 del miércoles 29 de julio, en el marco del conflicto por el incumplimiento de la escala salarial vigente para los trabajadores del sector.

La decisión fue comunicada mediante una nota dirigida a la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca, Carola Díaz, en la que el sindicato informó que la medida se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo.

Según explicó la organización gremial, el conflicto se originó por la falta de reconocimiento de la escala salarial vigente desde enero, acordada entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) para todo el interior del país.

Desde el sindicato sostuvieron que las instancias de diálogo y conciliación voluntaria se agotaron sin que las empresas brindaran una respuesta favorable a los reclamos.

"La decisión responde exclusivamente al incumplimiento de las obligaciones salariales por parte de las empresas, que han mantenido una postura dilatoria durante meses, afectando los derechos de los trabajadores", señala el documento firmado por el secretario general de la seccional, Juan José Vergara.

Asimismo, la UTA advirtió que la medida de fuerza se mantendrá hasta que exista una respuesta favorable que garantice el cumplimiento de las escalas salariales correspondientes.

De concretarse, el paro afectará el servicio de transporte de pasajeros en Catamarca desde el inicio del miércoles 29 de julio, con impacto en miles de usuarios que utilizan diariamente colectivos urbanos e interurbanos.