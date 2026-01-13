Poner jugo de limón en el lavarropas: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Mantener la ropa blanca impecable y el lavarropas libre de olores no siempre requiere productos costosos o fórmulas industriales. El jugo de limón, un ingrediente común en cualquier cocina, puede cumplir varias funciones clave durante el lavado, tanto para las prendas como para la limpieza del electrodoméstico.

Gracias a su alto contenido de ácido cítrico, el limón actúa como desinfectante, neutralizador de olores y blanqueador natural, sin dañar las telas ni dejar residuos fuertes.

Por qué el limón funciona en el lavarropas

El jugo de limón tiene propiedades que lo convierten en una alternativa eficaz y más suave frente a otros productos:

Elimina bacterias y hongos , responsables de los malos olores en la ropa y en el tambor.

, responsables de los malos olores en la ropa y en el tambor. Devuelve el brillo a la ropa blanca , ayudando a eliminar el tono amarillento o grisáceo que aparece con el uso.

, ayudando a eliminar el tono amarillento o grisáceo que aparece con el uso. No daña las fibras , a diferencia del cloro o la lavandina, que pueden debilitarlas con el tiempo.

, a diferencia del cloro o la lavandina, que pueden debilitarlas con el tiempo. Deja un aroma fresco y natural, sin perfumes artificiales.

Cómo usar jugo de limón en el lavarropas

Hay distintas formas de incorporarlo según el objetivo:

Durante el lavado

Agregá una taza de jugo de limón junto con el detergente habitual.

junto con el detergente habitual. Ideal para ropa blanca, sábanas, toallas y remeras claras.

Remojo previo

Herví rodajas de limón en agua.

Dejá la ropa en remojo durante una hora antes del lavado normal.

Útil para manchas de sudor, humedad u olores persistentes.

Limpieza del lavarropas

Usar limón ayuda a eliminar restos de detergente, moho y bacterias del tambor y las gomas.

del tambor y las gomas. Contribuye a mantener la máquina limpia y sin olores fuertes.

Beneficios principales

Blanquea sin químicos agresivos

Cuida la ropa y prolonga su vida útil

Es económico y fácil de conseguir

Reduce el uso de productos industriales

Mantiene el lavarropas más limpio y fresco

Qué tener en cuenta antes de usarlo