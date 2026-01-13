Por la lluvia, se suspendió la sexta noche del Festival de Jesús María

La sexta noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María fue suspendida este martes 13 por la tarde debido a las intensas lluvias que afectaron a la región. La medida se tomó horas antes del inicio de la jornada, luego de evaluar los reportes meteorológicos y el estado del predio.

Según informó la organización, la decisión se confirmó cerca de las 20.40, tras analizar un informe climático actualizado que advertía sobre el ingreso de un nuevo frente de tormenta. De ese modo, quedó cancelada la velada que tenía como principales figuras a Sergio Galleguillo y La LBC con Euge Quevedo, además del grupo catamarqueño Carafea. Sin embargo, fueron reprogramados para el lunes 19, junto a Damián Córdoba.

Las tormentas registradas durante la jornada estuvieron acompañadas por fuertes ráfagas de viento, granizo y crecidas en distintos ríos, lo que elevó el nivel de riesgo para el público, los artistas y el personal afectado al evento. En ese contexto, la comisión organizadora resolvió priorizar la seguridad.

El presidente del Festival, Juan López, confirmó la suspensión en una conferencia de prensa realizada en el predio. "Conforme al pronóstico hemos tenido que tomar la decisión de suspender la jornada del día de la fecha; es una medida que nos duele, pero debemos pensar en la seguridad de todos", expresó.

Horas antes, el Festival había publicado un comunicado en sus redes sociales en el que señalaba que aguardaban una nueva actualización del informe meteorológico para definir el desarrollo de la noche. Finalmente, pasadas las 20, se hizo oficial la cancelación.

Con esta resolución, ya son dos las jornadas suspendidas en la edición 2026 del Festival de Jesús María. La primera interrupción se había registrado el jueves pasado, también a raíz de las condiciones climáticas adversas que impidieron el normal desarrollo de las actividades previstas.