Por lluvias intensas hay complicaciones y cortes en rutas del Este y el Valle Central

Las intensas lluvias que se registran desde la madrugada de este viernes en distintos puntos de la provincia generaron complicaciones en la red vial y obligaron a las autoridades a emitir una actualización sobre el estado de transitabilidad de las rutas provinciales, especialmente en la Zona Este y el Valle Central. El escenario incluye calzadas resbaladizas, bancos de neblina, crecidas de ríos y badenes intransitables, por lo que se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución y, en algunos casos, evitar directamente la circulación.

Desde Vialidad Provincial informaron que las condiciones climáticas adversas continuaron afectando la visibilidad y la seguridad en varios tramos, por lo que se mantiene un monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Zona Este: tramos comprometidos

En la Zona Este, uno de los puntos más comprometidos es la Ruta Provincial N° 42, en el tramo que une Tintigasta con la Cumbre de El Portezuelo. Allí se recomienda transitar con extrema precaución debido a la persistencia de lluvias y a la presencia de neblina, factores que reducen notablemente la visibilidad y aumentan el riesgo de siniestros viales, especialmente durante las primeras horas del día.

Otro sector crítico es la Ruta Provincial N° 15, a la altura de la localidad de Anquincila, en el departamento Ancasti. En este caso, el crecimiento del río Anquincila provocó que los badenes se encuentren completamente intransitables. Ante esta situación, las autoridades recomendaron no circular por el sector hasta que el nivel del agua descienda y se restablezcan condiciones seguras para el tránsito vehicular.

El incremento del caudal en ríos y arroyos de la región responde a las lluvias intensas registradas en pocas horas, un fenómeno que suele generar complicaciones repentinas y obliga a tomar decisiones preventivas para evitar accidentes o situaciones de riesgo.

Valle Central: precaución por lluvias y neblina

En el Valle Central, el panorama también es complejo. Las autoridades solicitaron circular con precaución debido a las lluvias intensas y la formación de bancos de neblina en distintos corredores viales clave para la circulación diaria.

Uno de los tramos afectados es la Ruta Provincial N° 4, que conecta con El Rodeo y Las Juntas, un camino muy transitado tanto por residentes como por turistas. La combinación de asfalto húmedo y visibilidad reducida obliga a disminuir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos.

La Ruta Provincial N° 16, en el tramo La Puerta - El Rodeo, presenta condiciones similares, con sectores donde la neblina dificulta la visión y la calzada se encuentra resbaladiza. En tanto, la Ruta Provincial N° 1, en el tramo Fray Mamerto Esquiú - Ambato, también requiere máxima atención por parte de los conductores.

Recomendaciones a los conductores

Frente a este escenario, se reiteró el pedido de extremar las medidas de seguridad al volante. Entre las principales recomendaciones se destacan respetar las señales de tránsito, circular a velocidad reducida, utilizar luces bajas encendidas, evitar maniobras bruscas y no intentar cruzar badenes o cursos de agua crecidos.

Asimismo, se aconseja evitar circular por sectores afectados hasta que mejoren las condiciones climáticas y se restablezca la transitabilidad normal. En caso de viajar, se sugiere informarse previamente sobre el estado actualizado de las rutas y atender las indicaciones de las autoridades viales.

Las condiciones meteorológicas seguirán siendo monitoreadas, mientras se espera que, con el correr de las horas, las lluvias comiencen a ceder y permitan normalizar la circulación en los tramos afectados.