Por lluvias intensas hay rutas intransitables en Aconquija, Andalgalá y Belén

Como consecuencia de las intensas lluvias que se registran en distintos puntos del territorio catamarqueño, el tránsito en varias rutas provinciales permanece completamente interrumpido, según el último informe oficial de transitabilidad emitido este viernes a las 09:00 horas. Las precipitaciones, que se intensificaron durante las últimas horas, generaron crecidas de ríos y arroyos, además del arrastre de barro y sedimentos sobre la calzada, lo que representa un riesgo significativo para la circulación vehicular.

Las autoridades provinciales advirtieron que la situación es dinámica y depende directamente de la evolución de las condiciones climáticas, por lo que no se descartan nuevas restricciones en otros tramos si continúan las lluvias. En este contexto, personal de Vialidad Provincial se encuentra desplegado en las zonas más afectadas, realizando tareas de despeje y monitoreo permanente.

Aconquija

En la zona de Aconquija, las lluvias provocaron un aumento considerable en el caudal de ríos y arroyos, lo que derivó en la interrupción total del tránsito en la Ruta Provincial N°48. Este corredor se encuentra actualmente intransitable, debido a la presencia de barro y sedimentos acumulados en badenes y sectores bajos.

Desde Vialidad Provincial informaron que equipos técnicos trabajan en el lugar para despejar los tramos afectados, aunque aclararon que las tareas se ven condicionadas por la continuidad de las precipitaciones. Hasta tanto no mejoren las condiciones meteorológicas y se garantice la seguridad vial, el paso permanecerá cerrado.

Ruta Provincial N°1

Otro de los puntos críticos se registra sobre la Ruta Provincial N°1, en el tramo que une Las Chacritas con Singuil. Allí, la calzada presenta una importante acumulación de barro, lo que obligó a declarar el sector como intransitable.

Las autoridades confirmaron que continúa lloviendo en la zona, lo que dificulta las tareas de limpieza y evaluación del estado del camino. Se recomienda evitar totalmente la circulación por este tramo y buscar vías alternativas hasta nuevo aviso.

Andalgalá: tránsito interrumpido hacia Cuesta de La Chilca

En el departamento Andalgalá, la Ruta Provincial N°48, en el camino hacia la Cuesta de La Chilca, también se encuentra intransitable. El motivo principal es la creciente del río Villa Vil, cuyo caudal aumentó de manera considerable tras las lluvias.

Esta situación mantiene el tránsito interrumpido en el sector, impidiendo la conexión con Aconquija. Desde los organismos provinciales señalaron que se realiza un seguimiento constante del nivel del río, pero que la habilitación del paso dependerá exclusivamente de la disminución del caudal y de la seguridad de la traza.

La Chilca, Rio Villa Vil

Belén: fuertes lluvias en el Norte Grande y Norte Chico

En el departamento Belén, las precipitaciones continúan afectando de manera intensa a las zonas del Norte Grande y Norte Chico. En este contexto, la Ruta Provincial N°46 permanece intransitable debido a la crecida de ríos que atraviesan el sector.

Las autoridades informaron que se aguardará una mejora sostenida de las condiciones climáticas antes de avanzar con los trabajos necesarios para restablecer la circulación. Mientras tanto, el tránsito seguirá totalmente restringido.

Recomendaciones

Desde el Gobierno provincial y Vialidad Provincial reiteraron el pedido a la población de extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal que trabaja en las rutas y evitar transitar por sectores afectados, incluso a pie, ya que las condiciones pueden cambiar repentinamente.

Asimismo, recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles nuevas actualizaciones del estado de las rutas, especialmente para quienes deban viajar por razones laborales, sanitarias o de emergencia.