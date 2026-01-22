  • Dólar
Por lluvias intensas piden extrema precaución en la Quebrada de Belén sobre la Ruta 40

Vialidad Nacional advirtió sobre posibles desprendimientos de material en uno de los tramos más transitados del oeste de Catamarca, a raíz de las intensas lluvias registradas en la zona.

22 Enero de 2026 22.30

Vialidad Nacional informó que los usuarios que transiten por la Ruta Nacional Nº 40, a la altura de la Quebrada de Belén, en el departamento Belén, deben circular con extrema precaución debido a las intensas lluvias que afectan a la región.

Según el organismo, las condiciones climáticas podrían provocar desprendimientos de material desde la montaña, con la consiguiente caída de piedras y sedimentos sobre la calzada, lo que representa un riesgo para la circulación vehicular.

Ante este escenario, se recomienda reducir la velocidad, respetar las señales viales y mantenerse atentos a las indicaciones del personal y a las actualizaciones oficiales, especialmente en este sector clave del oeste catamarqueño.

