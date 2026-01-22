Por lluvias intensas piden extrema precaución en la Quebrada de Belén sobre la Ruta 40

Vialidad Nacional informó que los usuarios que transiten por la Ruta Nacional Nº 40, a la altura de la Quebrada de Belén, en el departamento Belén, deben circular con extrema precaución debido a las intensas lluvias que afectan a la región.

Según el organismo, las condiciones climáticas podrían provocar desprendimientos de material desde la montaña, con la consiguiente caída de piedras y sedimentos sobre la calzada, lo que representa un riesgo para la circulación vehicular.

Ante este escenario, se recomienda reducir la velocidad, respetar las señales viales y mantenerse atentos a las indicaciones del personal y a las actualizaciones oficiales, especialmente en este sector clave del oeste catamarqueño.