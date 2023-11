Por onceavo año, René, el peregrino tucumano en silla de ruedas, prepara su llegada hasta la Virgen del Valle

Muchos son los peregrinos que ya se preparan para el largo caminar que los traerá a los pies de la Imagen de la Virgen del Valle. Se sabe que no importa el calor, la lluvia, el cansancio ni siquiera los impedimentos físicos. El objetivo siempre es llegar hasta Ella y cumplir lo prometido. De los miles de hijos venidos de todo el país, uno de los más reconocidos proveniente de Tucumán es Héctor José Barrionuevo ó René, como todos los conocen. El joven que año tras año desanda el camino desde su casa en San Miguel de Tucumán hasta nuestra capital, distancia que él cubre en su silla de ruedas.

Su amor y devoción por la Morena del Valle es conmovedora, como ciertamente también es lo que hacen otros tanto cada año en cada fiesta de diciembre. En el caso de René, los preparativos para el inició de su peregrinaje de 233 kilómetros, ya comenzaron. Está prevista su salida para este próximo 1° de diciembre, tal y como él mismo lo anunció en sus redes sociales. En el se sintetizan otros peregrinos, que en solitario, acompañados, a pié o en bicicleta, se alistan para las próximas celebraciones que darán inicio a fines de noviembre con la Solemne Bajada, para luego culminar con la Procesión el 8 de diciembre.

René, este año cumple 11 años de transitar a la vera de la Ruta n° 38, siempre agradeciendo a la Virgen por su vida y pidiendo por "la juventud, no a la droga y sí a la vida". Según el mismo lo indicó en sus redes sociales, lo que se vive durante el trayecto, es “algo muy gratificante para mi corazón”. A sus pedidos de siempre, él añade que también lo hace por las personas con discapacidad. “Es para demostrar que nosotros también podemos lograr un objetivo, que no tenemos límites para lograr algún propósito en la vida. La única discapacidad es una mala actitud porque una silla de ruedas, o un bastón o cualquier problema que tengamos, no nos define como personas. La sociedad subestima a las personas con discapacidad y no cree en nuestro potencial. Quiero que nos vean con los mismos derechos que los demás”, refirió con contundencia. Lo de este joven no se queda en lo declarativo, sino que lo hace realidad todos los días de su vida, porque además de realizar un deporte adaptado, es solidario y proactivo para con su comunidad y sus pares.

Es por eso que el sueña con que otros sigan de alguna manera sus pasos. Uno de sus mayores deseos es que otros jóvenes puedan ayudar a los más necesitados y a las personas discapacitadas a entender que pueden salir de sus propias realidades y crecer. “Mi sueño es que otros ayuden con charlas y talleres recreativos y que los inviten a participar y que haya que más chicos como yo, se animen a salir y a demostrar que sí se puede, a pesar de los desafíos que la discapacidad te presenta”.

La salida

Con todos estos anhelos en su corazón, René se prepara para iniciar su andar desde el 1° de diciembre. Mientras ruega que el clima lo acompañe, aunque después de poco más de una década ya nada le es desconocido, el joven que ya pasó los treinta años, aunque dice que poco de planificado es su viaje, sí sabe que diariamente recorre 42 kilómetros.

Como es ya conocido, a lo largo del camino, del lago tucumano los vecinos le salen al encuentro para entregarle mensajes para la Virgen, agradecerle el peregrinar y ayudarlo con lo que necesite, tanto él como los amigos y familiares que lo acompañan. En ese trayecto, es que se viven momento de honda emoción. De lo que poco que la mayoría tiene, se le brinda a este peregrino y lo mismo sucede, cuando tras pasa el límite con Catamarca.

“Esto es para ellos, yo voy por ellos. Para mí significa todo, la Virgen me da la salud, nací prematuro cincomesino, Ella me lo dio todo, Siempre le agradezco”, supo decir describiendo en pocas palabras tanto su conmovedora devoción como el amor que siente por cada uno de los hermanos que le tienden una mano.

De esos momentos emotivos, hay cientos, pero el que más caló en su corazón fue sin duda lo que vivió durante la pandemia. Recordemos que las celebraciones marianas de diciembre en el 2020 no permitían el ingreso de peregrinos, esto por disposición de las autoridades de Salud. El igualmente había comenzado su andar, dejando a la voluntad de la Madre lo que iba a suceder una vez llegado a Huacra, en el límite entre ambas provincias. Y en esta ocasión fue Ella la que fue a su encuentro. Se había viralizado su presencia en las cercanías a la provincia y desde la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle se organizó un operativo para llevarle la Imagen de la Virgen a sus brazos.

Con todo esto en su corazón, René se prepara para otro encuentro, tan emotivos como los otros que ya vivió en estos once años. Lo que se viene, va a ser tan aleccionador para él como para todos los en el camino se va a cruzar.