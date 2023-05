Por tercera vez Ec Sapem apela el fallo y niega el grupo electrógeno al niño Máximo Sampayo

En febrero de este año la Justica Federal hizo lugar a un recurso de amparo presentado por Andrea Elizabeth Castillo, mamá de Máximo Sampayo, un niño con múltiples patologías y electrodependiente. Según el fallo la empresa de Energía de Catamarca EC Sapem debía proveer en un plazo de 10 días de un grupo electrógeno o fuente alternativa de energía capaz de asegurar el servicio eléctrico permanente en los niveles de tensión adecuados. A esto se tenía que sumar los UPS ya provistos y de esta manera cubrir las necesidades del menor de edad.

Pasaron mucho más de diez días y la empresa distribuidora no solo que no cumplió, sino que apeló por tercera vez el fallo ferderal, por lo que el niño sigue sin contar con el equipamiento que es fundamental para su calidad de vida. Andrea Castillo, mamá del niño electrodependiente se mostró consternada por la falta de la distribuidora, la cual aduce que quien debe responder por la situacón del menor es el Estado y no la empresa. En función de esta nueva negativa, adelantó que se está evaluando con las abogadas que asesoran a la familia, si corresponde promover una acción de amparo contra el Estado.

"Ellos están negando lo que nos corresponde por ley, que es el grupo electrógeno u otra fuente de energía que puede ser un panel solar, porque dicen que es el Estado. Estamos viendo si corresponde apelar al Estado. En el medio ellos dicen que, de entregar el grupo electrógeno, ellos no tienen personal para el mantenimiento. Por eso, nosotros planteamos la opción del panel solar, porque eso no tiene mantenimiento", describió la mamá de Máximo. Luego, en el diálogo que mantuvo con La Unión, agregó: "Ellos piden una serie de requisitos para poder acceder al grupo electrógeno, al UPS o el panel solar y lo que ellos no dicen que de brindarlo, Nación les reintegra el 100%".

En el recurso de hace dos años, Andrea presentó un presupuesto para esta otra opción de asistencia pero la respuesta a esta posibilidad es el silencio. En el medio, son cuatro las leyes que se están infringiendo, no solo la de Electrodependientes, sino también la de Discapacidad, la Ley del Menor y la de Enfermedades Tocorecurrentes.

A pesar que todo hace prever que la resolución debe ser favorable para Máximo, el tiempo está demostrando que no. Ese el temor la familia de Máximo, porque sabe que si apela al Estado, los plazos se extienden mucho más pero"si hay que hacerlo, lo haremos. Lo que tratamos ahora es que el Estado nos escuche y diretamente ellos exigirles a EC Sapem de que cumpla la ley".