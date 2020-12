Precarizados de Deportes cobran $ 6.000 y reclamaron estabilidad laboral frente al CAPE

Precarizados de la Secretaría de Deportes volvieron a reclamar en la jornada de ayer por estabilidad laboral y se manifestaron durante toda la mañana frente al Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE).

Los trabajadores aducen que hace 8 años están prestando servicios, pero que cobran un sueldo ínfimo a través de los programas sociales. El reclamo no es nuevo y se reitera por la falta de respuesta de las autoridades del área.

“Necesitamos estabilidad laboral. Venimos trabajando hace 8 años en Deportes, ahora para Desarrollo Social, y no tenemos ninguna solución. Estamos cobrando una beca de 6 mil pesos”, indicó uno de los becados, a la vez que detalló: “Trabajamos en mantenimiento, seguridad, en lo que nos piden. La predisposición para trabajar siempre estuvo. Trabajamos durante toda la pandemia, no tuvieron complacencia con nosotros”.

“Tenemos familias, algunos son personas mayores que necesitan estabilidad laboral, e incluso hubo compañeros que se contagiaron de Covid-19 mientras trabajaban. Es un riesgo que nosotros corremos y que por 6 mil pesos no podemos perder la vida y dejar a nuestra familia de lado”, afirmó.