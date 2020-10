Preocupación y malestar por la falta de agua en el Hospital San Juan Bautista

Un grupo de trabajadores de servicios generales del Hospital San Juan Bautista se comunicaron con este medio para expresar su preocupación y malestar reinante por la falta de agua en algunos sectores del Hospital San Juan Bautista.

Según explicaron los trabajadores de Salud, desde hace varias semanas que vienen con problemas en el servicio de agua potable, pero que, lamentablemente, en estos últimos días, el problema se potenció.

Explicaron que no se trata de un corte general, sino que en algunos sectores del nosocomio el agua está restringida. Aseguran que las autoridades estarían al tanto de la situación, pero que, lamentablemente, no hubo una solución.

En este sentido, los trabajadores comentaron que tras la falta de agua se ven afectadas algunas tareas.

Revelaron que días a atrás y como solución, fueron provistos de agua, pero que, lamentablemente, el fin de semana, por el feriado largo, fue un caos.

Por otra parte, los trabajadores comentaron que a principio de este año, cuando se realizó un relevamiento sobre las condiciones que presentaba el hospital, se dejó constancia de esta falencia y que, luego, por pedidos de las autoridades, se hizo un seguimiento y se constató que no era un problema de la empresa de agua, sino más bien el inconveniente era por la falta de mantenimiento del sistema de cañerías del hospital.

Finalmente, los trabajadores expresaron que lejos de causar un problema, lo que piden es que las autoridades se hagan cargo de problema y busquen la forma de solucionar.

“En esta época de mucho calor necesitamos contar con el servicio de agua, no solo para los baños, sino que para el funcionamiento correcto del hospital. No es posible que tengamos que ir a otra ala u otro servicio a buscar agua en baldes para poder cumplir con nuestra tarea”, se quejó una de las empleadas de servicios generales.