Presentan plan de fomento para proyectos culturales de la región

El Consejo Regional Norte Cultura (CRNC), entidad que nuclea a las áreas de Cultura de las seis provincias de la región, lanzó un Plan de Fomento Económico para Proyectos Culturales Regionales en los rubros artesanías, títeres, danzas y circo.

Respondiendo a la necesidad de acompañar a los trabajadores y trabajadoras de la cultura afectados por la crisis sanitaria, el CRNC lanza esta convocatoria dirigida a los artistas de las provincias de Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, promoviendo también la integración, la cooperación y el fortalecimiento de las identidades regionales, favoreciendo la contribución a un país federal mediante la articulación inter e intra regional, impulsando la cultura del trabajo y el desarrollo de las industrias culturales.

Se otorgarán cuatro (4) ayudas económicas de 50 mil pesos por provincia, discriminadas de la siguiente manera:

? Una para el sector de Danzas

? Una para el sector Artesanías

? Una para el sector Circo

? Una para el sector de Títeres

Cómo participar

Podrán postular trabajadores y trabajadoras de las danzas, el circo, los títeres y las artesanías (individual o grupal) que cumplan con los siguientes requisitos:

-Ser nativas o nativos de las seis provincias integrantes del NOA o tener tres (3) años de residencia continua y verificable en ellas, ser mayor/es de dieciséis (18) años al momento de la presentación y poseer medios de facturación propia (monotributista, responsable inscripto, etc).

Cabe destacar que no podrán postularse personas que resulten ser autoridades superiores/fuera de escalafón de la administración pública de las mencionadas provincias.

Las inscripciones están abiertas a partir del miércoles 20 de enero y cerrarán el día viernes 19 de febrero. La selección se realizará hasta el 28 de febrero, y el anuncio de las y los ganadores se realizará el día lunes 1° de marzo.

Para participar los postulantes deben completar un formulario de inscripción, disponible en http://bit.ly/3qB64Qf y subir un video con la propuesta artística y/o escénica.

Se tendrá en cuenta para la selección de las propuestas: calidad de sonido e imagen, puesta en escena, vestuario, calidad interpretativa, creatividad. En el caso particular del rubro artesanías, se sugiere enviar un video donde demuestren alguna cualidad técnica, enseñe un proceso creativo, describa un producto, donde se ponga en valor la calidad artesanal de la propuesta. Todo aquello que contribuya a una mejor presentación.

Las personas que obtengan el beneficio económico quedan obligadas a realizar una contraprestación (presencial o virtual) a coordinar con los organismos que intervienen en este plan de fomento.

Esa contraprestación puede consistir en una actuación, exhibición o enseñanza de los contenidos presentados. Dada la emergencia sanitaria, las provincias oportunamente evaluarán el modo de ejecutar esta contraprestación.

El Consejo Regional Norte Cultura se reserva los derechos de exhibición de las piezas visuales presentadas, para lo cual se deberá suscribir una cesión de las mismas.

Por más información: consejonortecultura.com.ar

Facebook: Consejo Regional Norte Cultura

Instagram @consejonortecultura