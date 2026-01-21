Proponen una jornada de escalada en el Dique El Jumeal, una opción de turismo activo en Catamarca

Este viernes 23, la Capital de Catamarca será escenario de una propuesta de turismo activo y aventura con la realización de la actividad denominada "Huellas verticales", una jornada de escalada que se desarrollará de 15 a 19 horas en el Dique El Jumeal.

La salida tendrá como punto de partida el Playón Muelle de los Juncos y brindará a los participantes la posibilidad de practicar escalada o ascenso sobre superficies rocosas, utilizando arneses, manos y pies como puntos de apoyo, en un entorno natural característico de la ciudad.

La actividad está destinada a personas desde los 8 años en adelante y, para participar, se recomienda asistir con ropa deportiva cómoda, zapatillas adecuadas, botella de agua, protector solar, gorra y repelente.

El costo de participación es de 20 mil pesos, con una promoción especial 4x3 para grupos de amigos. Para consultas e inscripciones, los interesados deberán comunicarse al +54 9 383 480 8339.

Desde la organización recordaron que la agenda completa de actividades, con horarios y detalles de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, se encuentra disponible en el sitio web www.sfvc.tur.ar y en las redes sociales oficiales de SFVC Turismo.