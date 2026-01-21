  • Dólar
Proponen una jornada de escalada en el Dique El Jumeal, una opción de turismo activo en Catamarca

La actividad "Huellas verticales" se realizará este viernes en la Capital y ofrece una experiencia de aventura y contacto con la naturaleza, destinada a participantes desde los 8 años.

21 Enero de 2026 19.27

Este viernes 23, la Capital de Catamarca será escenario de una propuesta de turismo activo y aventura con la realización de la actividad denominada "Huellas verticales", una jornada de escalada que se desarrollará de 15 a 19 horas en el Dique El Jumeal.

La salida tendrá como punto de partida el Playón Muelle de los Juncos y brindará a los participantes la posibilidad de practicar escalada o ascenso sobre superficies rocosas, utilizando arneses, manos y pies como puntos de apoyo, en un entorno natural característico de la ciudad.

La actividad está destinada a personas desde los 8 años en adelante y, para participar, se recomienda asistir con ropa deportiva cómoda, zapatillas adecuadas, botella de agua, protector solar, gorra y repelente.

El costo de participación es de 20 mil pesos, con una promoción especial 4x3 para grupos de amigos. Para consultas e inscripciones, los interesados deberán comunicarse al +54 9 383 480 8339.

Desde la organización recordaron que la agenda completa de actividades, con horarios y detalles de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, se encuentra disponible en el sitio web www.sfvc.tur.ar y en las redes sociales oficiales de SFVC Turismo.

