Protesta del ISAC: reclaman mejoras edilicias y pase a Planta de becados

Los docentes, no docentes y alumnos del instituto de Arte y Comunicación cortan Avda. Alem y calle San Martin en reclamo de una serie de mejoras, muchas relacionadas a la cuestión laboral y edilicia del centro de estudio. Foto Cint hia Sánchez - La Unión

El reclamo no es nuevo y se reactiva dado que no se han obtenido respuesta de las autoridades. "Se nos cae el techo encima" indicaron a viva voz durante la protesta.

Ivana Camino, una de las no docentes afectadas por la inestabilidad laboral indicó que tanto ella como otros doce becados no saben lo que va a pasar con ellos el año que viene. “Mi relación laboral se termina el 31 de diciembre después de 8 años desempeñándome en el ISAC. Desde el Ministerio de Trabajo me habían dicho que mi beca no se iba a dar de baja pero no fue así”.

Ivana en diálogo con La Unión, denunció que a la institución están ingresando otros trabajadores “derivados de la Legislatura" y “ahora me pide a mí que los capacite y la verdad que me siento usada. Esa es la sensación porque no tienen en cuenta el tiempo y el esfuerzo que puse por este trabajo”.