Quién controla ahora TikTok en Estados Unidos y qué cambia para los usuarios

TikTok ya opera en Estados Unidos bajo una nueva estructura societaria, diseñada específicamente para cumplir con la legislación federal aprobada en 2024, que impuso límites estrictos a la participación de empresas extranjeras en aplicaciones consideradas estratégicas. El cambio impacta en la gobernanza de la plataforma, aunque no modifica su funcionamiento cotidiano para los usuarios, incluidos los de Catamarca y el resto de la Argentina.

Como parte de esta reorganización, ByteDance redujo su participación accionaria al 19,9%, el máximo permitido por la normativa estadounidense. El control accionario y operativo pasó a manos de un consorcio de compañías tecnológicas y fondos de inversión con base fuera de China, que ahora gestiona la operación local de TikTok en ese país.

La nueva empresa estadounidense quedó a cargo de la moderación de contenidos, la gestión de los datos de los usuarios y la supervisión técnica de la plataforma. El algoritmo de recomendación, desarrollado por ByteDance, continuará utilizándose mediante un sistema de licencias, aunque sin control mayoritario de la firma china sobre la gestión diaria.

Quiénes son los nuevos dueños de TikTok en Estados Unidos

Oracle

Oracle se convirtió en uno de los principales inversores de la nueva TikTok estadounidense, con una participación del 15%. La compañía ya mantenía un vínculo previo con la plataforma, ya que desde 2022 aloja los datos de los usuarios estadounidenses en su infraestructura en la nube.

Con el nuevo acuerdo, Oracle amplía su rol: además del almacenamiento, supervisará la seguridad de la información y el monitoreo de las actualizaciones del sistema de recomendación. Un ejecutivo de la empresa ocupará un asiento en el directorio.

MGX

Otro 15% quedó en manos de MGX, un fondo de inversión con sede en Emiratos Árabes Unidos, creado en 2024 y enfocado en tecnología e inteligencia artificial. El fondo invierte en semiconductores, centros de datos y empresas vinculadas al desarrollo de IA.

MGX fue fundado por Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi, y G42, una compañía especializada en inteligencia artificial, y también tendrá representación en el directorio.

Silver Lake

El fondo Silver Lake, con sede en California, completa el grupo de principales accionistas con otro 15%. Especializado en inversiones tecnológicas, posee participaciones en empresas como Dell y Waymo. Uno de sus ejecutivos formará parte del directorio de la nueva compañía.

Otros inversores

La estructura se completa con otros inversores, entre ellos el vehículo de inversión personal de Michael Dell y fondos que ya tenían participación en ByteDance, como General Atlantic y Susquehanna, además de otras firmas internacionales.

El resultado es una propiedad distribuida entre empresas tecnológicas, fondos financieros y actores del sector de inteligencia artificial.

Cómo funcionará TikTok a partir de ahora

Desde el punto de vista del usuario, TikTok seguirá funcionando sin cambios visibles. En términos internos, la plataforma en Estados Unidos operará bajo una empresa con control mayoritariamente no chino, con gestión local de datos, moderación de contenidos y supervisión técnica a cargo de sus nuevos accionistas.