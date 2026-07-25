Récord histórico en El Patio: más de 50 mil personas vibraron con el cierre cuartetero de La K'onga

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho vivió este sábado 25 una de sus jornadas más convocantes, con un récord de público que se reflejó en todos los sectores del predio y, especialmente, en El Patio del Poncho, donde más de 50 mil personas se reunieron para compartir una extensa programación artística que tuvo como broche de oro el esperado espectáculo de La K'onga.

Desde las primeras horas de la tarde, el tradicional escenario comenzó a recibir a miles de espectadores que, con el paso de las horas, colmaron tanto el Patio como sus alrededores, consolidando una de las postales más impactantes de esta edición de la fiesta. La diversidad artística fue una de las características centrales de la jornada, que reunió expresiones de la danza, el folklore, el rock, la música beat, el chamamé y el cuarteto ante una multitud que acompañó cada una de las propuestas.

La K'onga coronó una jornada histórica

El cierre estuvo a cargo de La K'onga, que ofreció una verdadera fiesta cuartetera con un repertorio que combinó sus grandes clásicos con las canciones más recientes de su carrera. Sobre el escenario, Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé hicieron cantar y bailar a las miles de personas que ocuparon cada espacio disponible frente al escenario.

Antes de su presentación, los integrantes del grupo expresaron la expectativa con la que regresaban a Catamarca, una provincia con la que destacaron mantener un vínculo muy especial desde hace más de dos décadas.

"Venimos con muchas ganas. Sabemos que nos espera un marco de público impresionante y siempre es una alegría volver a Catamarca. Hace 23 años que venimos compartiendo nuestra música con esta provincia y el cariño de la gente siempre es el mismo".

Los músicos también reflexionaron sobre la vigencia que mantiene la banda después de 23 años de trayectoria, señalando que el principal secreto para sostener ese camino ha sido el respeto mutuo y el amor por la música.

"Nos sentimos una familia. Nos respetamos, disfrutamos cada escenario y seguimos teniendo las mismas ganas que al principio. Cumplimos muchos sueños, pero todavía nos quedan muchos más por alcanzar".

Con una puesta en escena cargada de energía y una permanente interacción con el público, La K'onga coronó una jornada que volvió a poner de manifiesto la capacidad de convocatoria del escenario de El Patio del Poncho, un espacio donde conviven distintos géneros musicales y propuestas artísticas ante miles de espectadores.

Una programación diversa desde el inicio de la tarde

La actividad artística comenzó con la presentación de la Escuela Municipal de Danza Viracocha, que abrió oficialmente la programación del escenario.

Posteriormente fue el turno de B de Band y de la Compañía de Mujeres Senderos, que ofrecieron diferentes propuestas mientras el público continuaba llegando al predio y ocupando cada vez más espacios frente al escenario.

La programación mantuvo un ritmo constante durante toda la jornada, permitiendo que distintas expresiones artísticas compartieran protagonismo antes del gran cierre cuartetero.

Los Hijos de Harri, rumbo a Liverpool

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la actuación de Los Hijos de Harri, la banda catamarqueña tributo a The Beatles, que recientemente obtuvo el primer puesto en la 25° Semana Beatle de Latinoamérica, realizada en Buenos Aires.

Ese reconocimiento les permitirá representar a la región en la próxima International Beatleweek, el histórico festival que se desarrolla en Liverpool, ciudad natal del legendario cuarteto inglés.

Tras su actuación, los integrantes compartieron el momento que atraviesa la banda de cara al viaje internacional.

"Estamos ensayando mucho, afinando todos los detalles y armando el repertorio. Vamos a tocar alrededor de once veces en siete días, así que el trabajo más intenso es el de ahora."

Los músicos también expresaron las emociones que genera la posibilidad de presentarse en un escenario tan significativo para quienes interpretan la música de The Beatles.

"Es un sueño que no podemos dimensionar. Creo que recién cuando pisemos Liverpool vamos a entender realmente lo que significa. Es una celebración mundial de la música de The Beatles y compartirla con bandas de tantos países es algo increíble."

Asimismo, valoraron especialmente haber formado parte por primera vez de la programación del Patio del Poncho y destacaron la apertura del festival hacia distintos estilos musicales.

"Al principio pensábamos que cantar Beatles en el Poncho podía resultar extraño, pero la música une. Es muy lindo que la fiesta abra espacio a distintos géneros y que el público pueda descubrir nuevas propuestas."

Folklore, danza, música beat y cuarteto en una misma jornada

La programación continuó con la participación de Zafiros Crew y Shirleys Band, mientras que Senderos volvió a llevar el folklore al centro de la escena, invitando al público a bailar al ritmo de chacareras y zambas.

Más adelante llegó el turno de la Delegación Departamental Tinogasta y de Sapitos For Ever, banda oriunda de El Rodeo, que aportó toda la energía del cuarteto en la previa del espectáculo central.

La combinación de propuestas permitió que durante toda la jornada convivieran diferentes estilos musicales y expresiones culturales, reafirmando el carácter plural del escenario de El Patio del Poncho.

Una jornada récord para la Fiesta del Poncho

La penúltima jornada de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho quedará marcada por la extraordinaria convocatoria registrada en todos los sectores del predio y, especialmente, por la multitud que colmó El Patio del Poncho para disfrutar de una programación artística diversa.

Datos destacados de la jornada:

Más de 50 mil personas asistieron al cierre en El Patio del Poncho.

asistieron al cierre en El Patio del Poncho. La K'onga fue la encargada del espectáculo central con Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé .

fue la encargada del espectáculo central con . La banda destacó sus 23 años de vínculo con Catamarca y su trayectoria de 23 años sobre los escenarios.

y su trayectoria de sobre los escenarios. Los Hijos de Harri representarán a la región en la próxima International Beatleweek de Liverpool tras obtener el primer puesto en la 25° Semana Beatle de Latinoamérica .

representarán a la región en la próxima de Liverpool tras obtener el primer puesto en la . La programación reunió propuestas de danza, folklore, rock, música beat, chamamé y cuarteto, consolidando la diversidad artística que caracteriza al escenario de El Patio del Poncho.

Con un marco multitudinario y una programación que integró distintos géneros y generaciones de artistas, la jornada dejó una imagen contundente del alcance de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, cuya penúltima noche reunió a decenas de miles de personas alrededor de la música, la danza y las expresiones culturales que dieron vida a uno de los momentos más convocantes de esta edición.