Refuerzan el control focal contra el dengue en barrios de la Capital tras las lluvias

El Ministerio de Salud de la provincia continúa intensificando las acciones de prevención y control del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, en un contexto marcado por las recientes lluvias y el aumento de las temperaturas, condiciones que favorecen la reproducción del vector.

En ese marco, la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis, dependiente del Ministerio de Salud, llevará adelante un cronograma semanal de control focal en distintos sectores de la ciudad Capital. Las tareas se desarrollarán de manera conjunta con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, en una estrategia coordinada para reducir los riesgos sanitarios.

Según se informó oficialmente, los operativos se realizarán desde este lunes 19 hasta el viernes 23 de enero, en el horario de 9 a 12 horas, y estarán focalizados en los barrios La Viñita, Solidaridad y Altruismo, Los Troncos, Comunitario, Jardín Sussex y La Chacarita. Las acciones incluyen inspecciones domiciliarias, eliminación de posibles criaderos, asesoramiento a los vecinos y tareas de concientización sobre medidas preventivas.

Desde el Ministerio de Salud solicitaron especialmente la colaboración de la comunidad, permitiendo el ingreso de los agentes sanitarios a los domicilios. El personal que participa de los operativos se encuentra debidamente identificado, lo que garantiza la seguridad de los vecinos y la correcta realización de los controles. No obstante, aclararon que la planificación del cronograma podría sufrir modificaciones en función de las condiciones climáticas.

La importancia del control focal tras las lluvias

Las autoridades sanitarias remarcaron que el período posterior a las lluvias resulta clave para intensificar las tareas de prevención. El mosquito Aedes aegypti se desarrolla principalmente en zonas cercanas a las viviendas, utilizando recipientes u objetos que acumulen agua como sitios de reproducción.

La hembra del mosquito deposita sus huevos en las paredes internas de cualquier recipiente que pueda contener agua, y estos huevos pueden permanecer en estado latente durante hasta un año. Cuando se producen lluvias y se elevan las temperaturas, se generan las condiciones ideales para que los huevos eclosionen, aumentando el riesgo de transmisión de enfermedades.

Por este motivo, desde la cartera sanitaria insistieron en la necesidad de que los vecinos realicen controles periódicos en sus hogares, especialmente después de cada lluvia, eliminando cualquier posible foco de agua estancada.

Recomendaciones clave para la prevención

El Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones fundamentales para reducir la proliferación del mosquito:

Tirar o dar vuelta todos los objetos que no se utilicen y que puedan acumular agua, como botellas, latas, juguetes, tapas y recipientes en desuso.

Limpiar y cepillar las paredes internas de bebederos de animales, floreros y canaletas, con el objetivo de desprender los huevos del mosquito, y cambiar el agua diariamente.

Cubrir correctamente tanques, aljibes, baldes y cualquier recipiente destinado al almacenamiento de agua.

Revisar patios, jardines y terrenos baldíos, eliminando charcos, recipientes abandonados o cualquier otro elemento que pueda convertirse en un criadero.

Además, se recordó a la población que, ante la aparición de síntomas compatibles con dengue u otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, manchas en la piel u otros signos, es fundamental consultar de inmediato en el centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

Las autoridades destacaron que la prevención es una responsabilidad compartida y que el compromiso de los vecinos resulta clave para reducir la circulación del mosquito y proteger la salud de toda la comunidad.