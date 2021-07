Remiseros acusan el municipio de no entregar la ayuda económica del gobierno provincial

Un grupo de remiseros del departamento Santa Maria reclamaron que el municipio que conduce Juan Pablo Sánchez no les habría entregado fondos económicos que desde el gobierno provincial anunciaron.

“Venimos a gestionar el pago de la ayuda económica que vino del gobierno provincial. La ayuda es de $ 15.000 que salió en el mes de junio. La ayuda económica era para toda la provincia y no sabemos a qué se debe que acá no informaron nada. Flores, presidente de la asociación, intentó hablar con los de acá y le dijeron que esa ayuda era para los monotributistas”, manifestó uno de los remiseros Ariel Flores.

Aclararon que en el departamento Vallisto el 90 por ciento de los trabajadores del rubro no están inscriptos en el sistema y esa es una dificultad.

“Un compañero viajó a la capital y se informó que la plata llegó a todos los municipios y allá ya les pagaron. Consultamos y nos dijeron que la plata está acá. Enviamos una lista de los trabajadores y sólo pagaron a 10 remiseros” continuó diciendo, y a su vez resaltó que no encontraron respuesta porque el intendente no está, el Secretario General no estaba al tanto. “no encontramos respuesta, tranquilidad” añadió.

“Si no nos pagan, nos vamos a plantar de otra forma porque estamos decididos a que tenemos que cobrar todos” agregó Flores.

Por su parte, David Pacheco contó que en la capital gestionaron todo y que sólo resta que el municipio local confirme la fecha de pago. “Nosotros queremos esa ayuda porque no damos más. No trabajamos bien porque restringen los horarios de circulación, la gente no sale. La semana que viene si no tenemos respuestas se viene el bocinazo” dijo.