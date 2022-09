Resignación oficial por la caída del Pre viaje 3 en la provincia: "lo hecho, está hecho

Primero y a pesar del lanzamiento, desde la Asociación de Agencias de Viaje de Catamarca se alertó que “el tiempo de ejecución es bastante corto” y así se ponía el primer alerta sobre la aplicación del Pre viaje 3 en Catamarca. Luego el mismo Marcelo Coll declaró que “Catamarca está muy vendida. Hasta noviembre no tenemos camas en el interior. Entonces se está dando una herramienta para un producto que no tengo disponible".

Esto generó la reacción de los prestadores del interior de la provincia, que salieron a desmentir al empresario pero marcaron un detalle aún más preocupante de la herramienta lanzada desde Nación. Las tarifas que se establecieron para Catamarca no eran compatibles con los precios que actualmente manejan todos los establecimientos. Esto generó que la mayoría de los emprendimientos de los departamentos del interior de Catamarca se dieran de baja y optaran por no participar en la oferta turística.

Ahora, es el ministro de Turismo quien se refirió a esta polémica, marcando con resignación que como las herramientas que se lanzaron desde Nación no son vinculantes, los prestadores tienen la opción de no participar. “Ya no hay mucho por hacer. Lo vendido está vendido, lo hecho está hecho” , sentenció Roberto Brunello en declaraciones a Radio Valle Viejo, al ser consultado sobre el tema. Opinó luego el funcionario, “esto nace de una diferencia de criterios de un compromiso que asumieron a nivel nacional dos entes que representan el alojamiento, donde indudablemente las tarifas para Catamarca no eran las mejores. A partir de allí, cada uno con sus números, tenían la potestad de participar o no” .

Con resignación el ministro marcó, a pesar de la expectativa que se había generado con esta nueva etapa y por los muy buenos resultados de las dos previas, que “el Pre viaje ya fue. Terminó. La gente que lo ha comprado y lo ha vendido lo analizará y se utilizará para los diferentes destinos de nuestro país”. Al evaluar los pormenores de la determinación de los emprendedores reconoció que en el fondo hubo temor al “blanqueo” de la situación financiera y administrativa. “Se sabe que además de la decisión de avanzar con el Pre viaje, también había una decisión de blanquear la actividad, así que lo que interpreto es que la mayoría no ha podido participar porque no se daban las condiciones que la herramienta exigía pero como eso se recupera a través de los impuestos, creo que por ahí viene la cosa”.

Optimismo

A pesar de esto, el funcionario planteó optimismo para lo que se viene en materia turística para los meses de octubre y noviembre, marcando que el nivel de reservas a la fecha “vienen muy bien”. “Todos saben que nuestra provincia está siendo vista por todos, a pesar del Pre viaje, así que tenemos que trabajar sobre eso”, sentenció.

Brunello planteó que tanto en Tinogasta como en Antofagasta, “se ha vendido muy bien y ahora veremos los números finales lo que nos dicen”. La mirada está puesta ahora desde la cartera de Turismo, Cultura y Deportes, en los eventos que se vienen en las próximas semanas y meses.