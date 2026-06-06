Revelaron cuáles son los 10 temas que más preocupan a los argentinos

Una nueva encuesta realizada por D'Alessio IROL y Berensztein vuelve a poner en foco cuáles son los 10 temas que más preocupan a los argentinos en las últimas semanas, confirmando una tendencia que, según el propio relevamiento, muestra escasas variaciones con el paso del tiempo.

El estudio fue realizado de forma online entre el 28 y el 30 de abril, sobre una muestra de 800 personas mayores de edad de todo el país. La investigación no solo releva las preocupaciones centrales de la sociedad, sino que también incorpora la evaluación de la imagen de los principales dirigentes del arco político, aunque en esta oportunidad el foco está puesto en el mapa de inquietudes ciudadanas.

Un dato metodológico relevante es que la pregunta sobre preocupaciones fue formulada mediante opción de respuesta múltiple, lo que permitió a los encuestados seleccionar más de una alternativa, reflejando así un escenario de preocupaciones simultáneas y superpuestas.

La economía, en el centro de las preocupaciones

El resultado principal del estudio es contundente: la incertidumbre en la situación económica continúa siendo la preocupación dominante entre los argentinos.

65% : incertidumbre en la situación económica (se mantiene como principal preocupación desde hace tres meses)

: incertidumbre en la situación económica (se mantiene como principal preocupación desde hace tres meses) 61% : inseguridad

: inseguridad 60%: inflación

Estos tres indicadores encabezan el ranking y conforman un núcleo duro de inquietudes que concentra la atención de la mayoría de los encuestados. La persistencia de estos porcentajes, especialmente el de la situación económica, sugiere una continuidad en el nivel de preocupación social registrado en los últimos meses.

La presencia simultánea de economía, inseguridad e inflación en los primeros tres lugares del ranking evidencia una combinación de factores que atraviesan la vida cotidiana de los ciudadanos y que, según el estudio, se mantienen estables como ejes centrales del malestar social.

Preocupaciones que se ubican por debajo del podio

Por debajo de las tres principales inquietudes aparecen otros temas que también integran el mapa de preocupaciones de la sociedad argentina, vinculados tanto a la gestión pública como a la situación financiera personal.

Entre ellos se encuentran:

Actos de corrupción en el gobierno de Javier Milei

Falta de propuestas de crecimiento

Ajustes realizados por el Gobierno

Dificultad para pagar créditos y tarjetas

Estos elementos reflejan una combinación de preocupaciones políticas, económicas y de gestión. En particular, se observa la aparición de referencias tanto a la orientación de las políticas públicas como a su impacto directo en la economía personal de los encuestados, especialmente en lo vinculado al endeudamiento y el cumplimiento de obligaciones financieras.

El cierre del top 10: trabajo, drogas e impunidad

El ranking de las 10 principales preocupaciones se completa con tres últimos ítems que, aunque con menor peso relativo, integran el espectro de inquietudes sociales relevadas por la encuesta:

Temor a perder el trabajo

Fácil acceso a las drogas

Impunidad de corrupción kirchnerista

Este último punto presenta además un dato político relevante dentro del estudio: la impunidad de corrupción kirchnerista fue una respuesta que predominó ampliamente entre los votantes de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de 2025, donde se ubicó en segundo lugar, por detrás de la inseguridad.

Este detalle introduce una dimensión adicional en el análisis de los resultados, al vincular una de las preocupaciones del ranking con comportamientos electorales previos de determinados segmentos del electorado.

Una radiografía de preocupaciones simultáneas

El estudio de D'Alessio IROL y Berensztein muestra un escenario en el que las preocupaciones no se presentan de forma aislada, sino como un entramado de factores económicos, sociales y políticos que coexisten en la percepción ciudadana.

La posibilidad de respuesta múltiple en la encuesta refuerza esta lectura: los argentinos encuestados no identifican un único problema dominante excluyente, sino una serie de inquietudes que se superponen, con la incertidumbre económica (65%), la inseguridad (61%) y la inflación (60%) como ejes estructurantes.

A partir de allí, se ordena un segundo nivel de preocupaciones que incluye desde la gestión gubernamental hasta cuestiones de impacto directo en la economía doméstica, como el pago de créditos y tarjetas.

Finalmente, el ranking se completa con problemáticas de carácter social y laboral, cerrando un mapa de 10 temas que, según el relevamiento, sintetizan las principales inquietudes de la sociedad argentina en el período analizado.