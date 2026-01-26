Rige Alerta Amarilla por tormentas en Catamarca: ¿Dónde impactará?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por tormentas para la provincia de Catamarca, vigente durante la noche de este lunes, ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas que podrían generar complicaciones en distintos puntos del territorio provincial.

Según el organismo nacional, el área bajo alerta será afectada por tormentas fuertes, que en forma aislada podrían adquirir características severas. Estos fenómenos estarán acompañados principalmente por intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

Las zonas alcanzadas por la advertencia incluyen a los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, además de la zona serrana de Pomán. En estos sectores se recomienda extremar las precauciones ante la posibilidad de eventos meteorológicos intensos que podrían generar inconvenientes tanto en áreas urbanas como rurales.

De acuerdo a las estimaciones del SMN, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 45 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan ser superados de manera puntual, especialmente en zonas donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad o persistencia. Este escenario aumenta el riesgo de anegamientos temporarios, crecidas repentinas de cursos de agua y complicaciones en la circulación vehicular.

El informe también advierte que en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve, lo que podría afectar la transitabilidad en caminos de montaña y rutas de altura, además de generar condiciones de baja visibilidad.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que desde los organismos oficiales se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y tomar las medidas necesarias para prevenir situaciones de riesgo.

Asimismo, se aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables durante tormentas eléctricas y circular con precaución en rutas y calles que puedan verse afectadas por la acumulación de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución del sistema de tormentas y no descarta la actualización del nivel de alerta en caso de que las condiciones meteorológicas se intensifiquen en las próximas horas. Ante cualquier cambio, se recomienda seguir atentamente los partes oficiales.