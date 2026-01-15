Rige una alerta naranja en Catamarca y anticipan tormentas severas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de nivel naranja para gran parte del territorio de Catamarca ante la llegada de un frente de tormentas que afectará a la región desde la noche de hoy y durante la madrugada y mañana del viernes 16 de enero.

La alerta naranja, que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y el medio ambiente, abarca a los departamentos de: Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, La Paz, Paclín, Santa Rosa y la zona serrana de Pomán.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas fuertes y algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por: caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora y precipitación acumulada de entre 60 y 90 mm, pudiendo ser superada en zonas localizadas.

En otras áreas del territorio provincial rige un nivel de alerta amarillo. En estos sectores, las tormentas serán de variada intensidad con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm. Cabe destacar que, en las zonas más altas de la cordillera, las precipitaciones podrían manifestarse en forma de granizo o nieve.

Recomendaciones de seguridad

Ante la intensidad prevista de los vientos y la lluvia, las autoridades recomiendan a la población:

No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Defensa Civil y el SMN.

Pronóstico extendido para San Fernando del Valle de Catamarca

El Servicio Meteorológico anticipa que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante los próximos días en la ciudad capital, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y 32°C.

Viernes 16: La jornada comenzará con tormentas fuertes por la mañana, pasando a tormentas aisladas hacia la tarde y cielo mayormente nublado por la noche. Se espera una mínima de 20°C y una máxima de 28°C. Los vientos soplarán del sector sur con ráfagas de hasta 50 km/h, rotando luego al norte y noreste.

Sábado 17: El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, pero la inestabilidad regresará con tormentas aisladas por la tarde y noche. La temperatura ascenderá, con una mínima de 21°C y una máxima de 32°C. Los vientos rotarán del norte hacia el noroeste.

Domingo 18: Se prevé un cierre de fin de semana con condiciones críticas, con tormentas fuertes durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 30°C, con vientos predominantes del sector sur.