Rutas de Catamarca: cortes, agua sobre la calzada y tránsito con precaución

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en distintos puntos del territorio provincial continúan generando complicaciones en la red vial, especialmente en rutas que atraviesan zonas cercanas a ríos y badenes. Ante este escenario, Vialidad Provincial actualizó el estado de transitabilidad de varias rutas provinciales, en el que se detallan sectores afectados por crecidas, acumulación de agua y trabajos de mantenimiento.

Desde el organismo provincial se indicó que las precipitaciones provocaron un aumento significativo en el caudal de ríos y arroyos, lo que impacta de manera directa en la circulación vehicular. En este contexto, se solicita a los conductores extremar las medidas de precaución, respetar las señalizaciones y evitar desplazamientos innecesarios por las zonas comprometidas.

Uno de los tramos afectados es la Ruta Provincial N°14, en el sector que une Capayán con el badén del Río San Pablo. En este punto, si bien el tránsito no se encuentra interrumpido, se recomienda circular con extrema precaución debido a la abundante presencia de agua sobre la calzada. La crecida del río generó anegamientos parciales que reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de deslizamientos, especialmente para vehículos livianos y motocicletas.

Las autoridades viales advirtieron que la situación en este tramo puede variar en función de la evolución de las lluvias, por lo que no se descartan nuevas restricciones si el caudal del río continúa en aumento. Por este motivo, se insiste en la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.

En tanto, la situación más compleja se registra sobre la Ruta Provincial N°146, en el acceso a la localidad de Anillaco, en el departamento Tinogasta. Allí se dispuso un corte total del tránsito como consecuencia de la crecida del río La Troya, cuyo caudal superó los niveles habituales e impide el paso seguro de vehículos. El tránsito permanecerá interrumpido hasta que las condiciones permitan restablecer la circulación sin riesgos.

Desde Vialidad Provincial señaló que se aguarda la disminución del caudal del río para evaluar el estado de la calzada y determinar los trabajos necesarios antes de habilitar nuevamente el paso. Mientras tanto, se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas y no intentar cruzar el sector afectado, ya que la fuerza del agua representa un serio peligro.

Por otro lado, en la Ruta Provincial N°3, a la altura de la zona del Río Colorado, también en el departamento Tinogasta, se llevaron a cabo tareas para restablecer la circulación vehicular. Gracias a estos trabajos, el tránsito fue habilitado, aunque se solicita circular con precaución debido a posibles restos de sedimentos y a la inestabilidad del terreno tras las lluvias.

Las autoridades remarcaron que, si bien se avanza con tareas de mantenimiento y control en distintos puntos de la provincia, las condiciones climáticas continúan siendo un factor determinante. Por ello, no se descartan nuevas actualizaciones del estado de rutas a lo largo de la jornada.

Finalmente, se reiteró el pedido a la población de respetar las indicaciones del personal vial, no atravesar sectores con agua sobre la calzada y priorizar la seguridad. Las lluvias, si bien necesarias desde el punto de vista hídrico, generan un impacto directo en la transitabilidad y requieren de una conducción responsable y preventiva.