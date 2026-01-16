Rutas de Catamarca: cortes, derrumbes y trabajos en todo el interior

Las intensas lluvias que se registran en distintos puntos de la provincia continúan generando complicaciones en la red vial, con cortes totales, tránsito restringido y tareas de emergencia en numerosas rutas provinciales. Desde los organismos responsables se informó el estado actualizado de los principales corredores afectados y se solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución ante las condiciones adversas.

Uno de los sectores más comprometidos es la Cuesta El Portezuelo, donde se registraron derrumbes sobre la calzada como consecuencia de las precipitaciones y la inestabilidad del terreno. Personal de Vialidad Provincial se encuentra trabajando en el lugar con maquinaria pesada, realizando tareas de despeje y aseguramiento del camino. Mientras continúan las labores, se recomienda transitar con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal apostado en la zona y evitar maniobras imprudentes.

En el departamento Belén, la situación también presenta complicaciones. En la Ruta Provincial N° 43, en el tramo que comprende la Cuesta de Randolfo y Barranca Larga, se solicita circular con suma precaución debido a la presencia de material sobre la calzada. En algunos sectores se detectaron cortes parciales sobre la cinta asfáltica, lo que dificulta la circulación normal. Equipos técnicos se encuentran trabajando para despejar el camino y evaluar posibles daños en la estructura vial.

La situación es aún más crítica en Fiambalá, donde la Ruta Provincial N° 34 se encuentra con tránsito interrumpido a raíz de la crecida del Río Mesada de Zárate. Las autoridades indicaron que el corte se mantendrá hasta que descienda el nivel del agua y se pueda garantizar la seguridad de los usuarios. Además, se recomendó extremar las precauciones al circular por el resto de las rutas de la jurisdicción de Fiambalá, ante la posibilidad de nuevas crecidas de ríos y arroyos, producto de las lluvias intensas que afectan al norte del departamento Tinogasta.

En el departamento Belén, otras arterias clave también se encuentran afectadas. La Ruta Provincial N° 46, en el tramo que une la Cuesta de Belén con La Puntilla, permanece totalmente cortada debido a la crecida de arroyos y ríos, especialmente del Río Carpintería. Las lluvias continúan en la zona, lo que complica los trabajos de restitución del tránsito. Asimismo, la Ruta Provincial N° 212, en el distrito Villa Vil, se encuentra cortada por la creciente del río en el tramo final de la ruta, a la altura del Puesto de Control Minero (MARA).

En Andalgalá, las lluvias también provocaron un marcado incremento en el caudal de varios cursos de agua. En la Ruta Provincial N° 11, en el tramo El Mojón, el aumento del nivel del río impide el paso por el badén, por lo que se recomienda no transitar por el sector hasta nuevo aviso. En esa misma ruta, en el tramo comprendido entre Estancia La Albigasta y el puente sobre el río Albigasta, se registró calzada resbaladiza debido a la presencia de agua, motivo por el cual se aconseja utilizar caminos alternativos.

Por último, en la Ruta Provincial N° 7, el crecimiento del caudal del río Anjuli imposibilita la circulación por el badén. Las autoridades indicaron que el tránsito permanecerá restringido hasta que el nivel del agua descienda y se evalúen las condiciones de seguridad.

Desde Vialidad Provincial reiteraron el pedido a la población de evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones del personal que trabaja en cada uno de los sectores afectados. Las tareas continuarán mientras persistan las condiciones climáticas adversas, con el objetivo de restablecer la circulación en forma segura lo antes posible.