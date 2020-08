Salud aclaró sobre falsa convocatoria para celíacos que circula en las redes sociales

Desde hace unos días, circula por las redes sociales una convocatoria para pacientes celíacos para que sean parte de un relevamiento y así poder acceder a la Tarjeta Alimentar. Tras la viralización, la referente del Programa Provincial de Celiaquía, Patricia Iacovich, aclaró que “en este momento, no se están incorporando personas para este beneficio, pero sí recibimos a todas las personas con y sin obra social para empadronarlas en el Programa, y a todos los que no tienen obra social los tenemos en cuenta para cuando se abra un nuevo cupo, y así contar con toda la información necesaria”.

De esta manera, el Ministerio de Salud desestimó la convocatoria y aclaró los trabajos y alcances del trabajo que desde el área se realiza con los pacientes celíacos. En este sentido, se indicó que el Programa de Detección, Control y Asistencia Integral de la Celiaquía asesora e informa sobre el tratamiento, que en la mayoría de las personas se realiza de forma incorrecta. “No cumplir con las indicaciones de tratamiento puede traer aparejado complicaciones de salud que, en muchos casos, son serios”, señalaron. En la Celiaquía, el único tratamiento es la alimentación estricta libre de gluten sin TACC, para esto se necesita tener en cuenta qué alimentos comprar y cómo prepararlos, para evitar la contaminación cruzada. El Programa, por lo tanto, es el encargado de capacitar a las personas para que reciban la tarjeta, para saber qué y cómo comprar.

Trabajo con Desarrollo Social

Días atrás, el Programa de Detección, Control y Asistencia Integral de la Celiaquía participó de la presentación del nuevo programa “Asistencia Alimentaria y Educación Alimentaria Nutricional para titulares con enfermedad celíaca en situación de vulnerabilidad social”, del Ministerio de Desarrollo Social y Deportes.

El Programa de Celiaquía está trabajando coordinadamente en este proyecto, desde principios de año, apuntando a las personas de mayor vulnerabilidad celíaca que no cuenten con obra social.

Iacovich explicó que se arma un padrón para que este nuevo beneficio llegue a las personas celíacas. El Programa, por ley, conforma un listado único de celíacos de toda la provincia, para que con esa información el organismo pueda llegar a los pacientes y conocer las condiciones en que se encuentran, para poder trabajar y brindarles asistencia.