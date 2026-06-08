Salud intensifica el control del mosquito transmisor del dengue en barrios de la Capital

El Ministerio de Salud de la provincia continúa avanzando con las medidas de prevención destinadas a evitar la proliferación del Aedes aegypti, mosquito transmisor de enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya. En este marco, se dio a conocer el cronograma semanal de actividades que contempla operativos de control focal y una jornada específica de descacharrado en distintos sectores de la Capital.

Las tareas estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, que trabajará de manera conjunta con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital. El objetivo es fortalecer las acciones preventivas mediante recorridos domiciliarios y controles orientados a detectar y eliminar potenciales criaderos del mosquito.

Operativos de control focal

Según el cronograma establecido, las actividades de control focal se llevarán a cabo desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de junio, en dos turnos diarios:

De 8 a 12 horas .

. De 16 a 19 horas.

Durante esos días, las brigadas recorrerán distintos barrios de la Capital para realizar las tareas previstas dentro de la estrategia de prevención sanitaria. Los sectores incluidos en esta planificación son:

Libertador II .

. Parque Norte Este .

. San Ramón .

. Pozo de Choya .

. Virgen Morena .

. Altos de Choya .

. Villa Cubas .

. Terebintos Norte etapa C .

. Papa Francisco .

. Loteo Muzzuco .

. 130 Viviendas Norte .

. 100 Viviendas .

. 50 Viviendas Norte .

. 60 Viviendas Norte.

La presencia de los equipos en estos barrios forma parte de las acciones preventivas que se sostienen desde el Ministerio de Salud para reducir los riesgos asociados a la reproducción del mosquito vector.

Descacharrado en el barrio 920 Viviendas

Además de los controles focales programados para toda la semana, el cronograma contempla una jornada especial de eliminación de inservibles, comúnmente denominada descacharrado.

Esta actividad se desarrollará el viernes 12 de junio, en el horario de 8 a 13 horas, y tendrá lugar en el barrio 920 Viviendas.

La eliminación de elementos en desuso constituye una de las acciones centrales dentro de las estrategias de prevención, ya que permite retirar objetos que pueden acumular agua y convertirse en potenciales criaderos del mosquito.

Pedido de colaboración a los vecinos

Desde los organismos responsables del operativo se solicitó la colaboración de los vecinos para garantizar el desarrollo efectivo de las tareas previstas.

En este sentido, se pidió a la comunidad que permita el ingreso a sus domicilios de los agentes encargados de los controles, quienes estarán debidamente identificados. La participación de los residentes resulta fundamental para que las brigadas puedan realizar las inspecciones correspondientes y avanzar con las acciones preventivas en cada sector alcanzado por el cronograma.

Las autoridades remarcaron que el trabajo conjunto entre los equipos de salud y los vecinos contribuye a mejorar el control de la presencia del mosquito transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Planificación sujeta a condiciones climáticas

El Ministerio de Salud informó además que la programación establecida para la semana podrá sufrir modificaciones en función de las condiciones meteorológicas.

Por ese motivo, se indicó que el cronograma difundido se encuentra sujeto a eventuales cambios derivados del clima, situación que será evaluada por los equipos responsables de cada operativo.

Con estas acciones de control focal y descacharrado, los organismos provinciales y municipales continúan desarrollando medidas preventivas orientadas a evitar la proliferación del Aedes aegypti, reforzando el trabajo territorial en distintos barrios de la Capital y promoviendo la participación de la comunidad en las tareas de prevención.