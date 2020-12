Salud pone el alerta sobre un posible rebrote, a pesar de la baja en los casos

La baja de casos de Covid-19 mantiene el alerta al sistema sanitario y desde Salud, no descartan futuros cambios de etapa si los indicadores comienzan a arrojar datos negativos, al punto que ya se trabaja sobre la hipótesis de un rebrote tras el verano. Así lo adelantó el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, quien instó a la comunidad a no descuidar los protocolos y las medidas sanitarias.

“Esta Etapa Verde significa que tenemos más cosas permitidas, pero los cuidados deben seguir. Avanzamos porque hay unos parámetros que venimos midiendo, que nos permiten hacerlo. La intención es llegar a las fiestas con pocos casos, y hay que decir que la sociedad en su mayoría ha respetado las medidas preventivas”, señaló Severini en declaraciones radiales.

En este sentido, remarcó una “hipótesis conflictiva” ya que el Ministerio maneja la posibilidad “de que a pesar que trabajemos a destajo en las vacaciones, probablemente tengamos un rebrote”. “Por eso, no queremos bajar la guardia, y en esta Etapa Verde, ante cualquier situación que veamos que los números se empiezan a complicar, es probable que se tomen nuevas decisiones. Por eso, es importante que todos cuidemos esta etapa”, advirtió.

Al respecto, remarcó que hay “un trabajo muy arduo del Ministerio de Seguridad y los municipios, pero la idea es apelar a la consciencia de las personas” y, por eso, es que dijo que buscarán tener un “buen seguimiento de los turistas que ingresan”. “Como catamarqueños, debemos respetar y pedir a los turistas que también respeten todas las medidas para poder disfrutar esta etapa”, expresó el médico.