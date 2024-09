Salud realiza acciones claves por el Día de Prevención del Suicidio

Con una jornada informativa y recreativa en Chumbicha, el Ministerio de Salud de la provincia dio inicio a las actividades por el Día Nacional y Mundial de Prevención del Suicidio. Durante la jornada, se pintó colectivamente un mural en la plaza principal de esta localidad.

Hoy se llevó a cabo un espacio de sensibilización y socialización por parte de la Mesa Intersectorial de Suicidio (MINTERSIU), con stands informativos, radio abierta y números artísticos en la Plaza 25 de Mayo, en la capital provincial.

Durante el evento, la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Johana Carrizo, expresó: “Antes no mencionábamos la palabra suicidio, inclusive en el diagnóstico tampoco lo escribíamos, pero los tiempos han cambiado, y es muy importante que le demos el espacio que realmente requiere, para que lo charlemos. El lema 2024 hace referencia a que debemos darle la importancia que merece, y todos debemos involucrarnos. No es solo responsabilidad del sistema de salud público-privado, sino de todos. Todos debemos aportar desde el lugar que nos corresponda, como ciudadanos, como funcionarios, como profesionales, para que esto sea cada vez menos frecuente. No podemos evitarlo, pero sí prevenirlo”.

Por su parte, la secretaria de Salud Mental y Adicciones, Judith Bogomolny, se refirió al lema, señalando que “tiene que ver con un aquí y ahora, con el presente. La conversación empieza en cada momento en el que podemos acompañar a una persona o a una familia que está sufriendo. Tenemos que animarnos, y por eso una de nuestras acciones está enfocada en los equipos y los facilitadores comunitarios, para que la salud mental no se limite únicamente a la figura del psicólogo o psiquiatra. Necesitamos el compromiso de toda la comunidad, como el que hoy se muestra en la diversidad presente en la plaza y que se replicará en diferentes lugares de nuestra provincia. Queremos decir que juntos podemos, que nadie está solo, y que el otro se sienta acompañado, porque la simple presencia es un sostén para alguien que sufre”.

Hasta el 16 de septiembre se llevarán a cabo acciones de prevención en diferentes departamentos de la provincia.