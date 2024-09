Se agravan los focos de incendio en distintos puntos de las sierras

Los incendios siguen sin dar tregua en distintos puntos de la provincia de Córdoba y la lucha de los bomberos es a destajo. Hay cuatro focos activos: Chancaní, Villa Berna, San Marcos Sierras –donde se registran evacuados–, y entre Ascochinga y La Granja.

Las autoridades reiteraron que hay una alerta extrema por riesgo de incendios forestales. Estas condiciones se mantendrán al menos hasta el próximo lunes, por lo que, en caso de divisar una columna de humo, se solicita llamar al 0800-FUEGO (888 38346), 100 (Bomberos) o 911 (Policía).

De acuerdo a lo que indican fuentes vinculadas con el operativo que llevan adelante los bomberos, los brigadistas “no dan abasto” y necesitan un recambio urgente, en tanto que el gobierno provincial declaró “zona de desastre” a los lugares afectados.

El fuego no da tregua y la situación es alarmante y los vecinos, aquellos que ven como sus casas son destruídas por las llamas y los que ven como el fuego se acerca incontenible a las suyas, piden la intervención del Gobierno para que se declare emergencia nacional.

“Estamos solos, combatiendo nosotros mismos las llamas, mientras los bomberos voluntarios no dan abasto para hacer el recambio. Necesitamos asistencia nacional ahora, no mañana, porque muchos perdieron sus casas. También pedimos que se declare la emergencia nacional ya”, reclamaba una vecina de la capital provincial en TN.

“Todos los que están trabajando son brigadistas voluntarios. No vinieron ni aviones hidrantes ni helicópteros oficiales. No tenemos asistencia de la Nación y no sabemos si el gobernador hizo el pedido, pero no han llegado aún. Estamos desprotegidos”, dijo otra mujer.

En tanto, a nivel nacional se destinaron dos aviones hidrantes para apagar el fuego en Villa Berna, y otros dos en Capilla del Monte y Chancaní. Los vecinos sostienen que no es suficiente y piden más asistencia del gobierno de Javier Milei.