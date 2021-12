Se postergó la declaración de Juan Darthés en el juicio por violación

Tal como estaba previsto, este martes comenzó el juicio a Juan Darthés por la denuncia de abuso sexual de Thelma Fardin por un hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45. Al salir de la UFEM, Fernando Burlando, el abogado del actor dijo que se postergó la declaración de su defendido. No declarará este miércoles.

Tras una larga jornada, el letrado confirmó que la audiencia continuará mañana pero que Darthés no declarará y que el proceso se dilatará posiblemente hasta febrero. Al respecto, Marina Abiuso explicó que esto se debe a que no dan los tiempos porque la feria judicial de Brasil no coincide con la Argentina.