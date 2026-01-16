Se salvó de milagro: cruzó el Río Sicha y la crecida arrastró su camioneta

La localidad de Icaño, en el departamento La Paz, fue escenario de un episodio que volvió a poner en evidencia los riesgos asociados a las lluvias intensas y a la crecida repentina de los ríos de la región. Durante las primeras horas de este viernes, el río Sicha, un curso de agua que permanecía completamente seco, registró una crecida abrupta como consecuencia de las precipitaciones acumuladas en las últimas horas, provocando una situación de alto riesgo para los vecinos.

Según relataron habitantes de la zona, el caudal aumentó de manera rápida y sostenida, transformando en cuestión de minutos un lecho seco en una corriente con fuerza suficiente como para arrastrar una camioneta. El incidente se produjo cuando el conductor del vehículo intentó cruzar el río, sin dimensionar el poder del agua ni la velocidad con la que avanzaba el cauce.

De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, la corriente sorprendió al conductor y terminó llevándose el rodado varios metros aguas abajo. La situación generó preocupación entre los vecinos, que dieron aviso inmediato y prestaron auxilio en los primeros momentos, aunque hasta el momento no trascendió la identidad del conductor ni de las personas que colaboraron en el rescate.

Tampoco se informó oficialmente si el hecho dejó personas heridas, aunque medios locales señalaron que el episodio volvió a encender las alarmas sobre la peligrosidad de intentar cruzar ríos y arroyos durante crecidas, incluso cuando estos suelen permanecer secos durante gran parte del año.

Otro ríos crecidos

La situación no fue exclusiva de Icaño. El Río Bazán también presentó una marcada crecida como consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron el Este catamarqueño desde la noche del jueves. El curso de agua incrementó de manera considerable su caudal, reflejando el impacto generalizado de las precipitaciones sobre la red hídrica provincial.

Desde los organismos correspondientes se informó que, hasta el momento, no se registraron evacuaciones ni daños en viviendas o infraestructura pública. No obstante, se mantiene un monitoreo constante del comportamiento de los ríos, especialmente en aquellas zonas donde las lluvias podrían continuar durante las próximas horas.