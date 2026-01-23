Se viene la 46ª Fiesta Nacional Santa María, Reina del Yokavil: la agenda completa

En un acto realizado en la Casa de la Cultura, en la ciudad Capital, fue presentada oficialmente la 46ª edición de la Fiesta Nacional Santa María, Reina del Yokavil, uno de los eventos culturales más tradicionales y convocantes del calendario festivo de Catamarca. La celebración se desarrollará los días viernes 30 y sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, en el Anfiteatro Municipal Margarita Palacios, en el departamento Santa María.

La presentación estuvo encabezada por la intendenta de Santa María, Érica Inga, junto a la secretaria de Gestión Cultural de la Provincia, Laura Maubecin, quienes brindaron una conferencia de prensa en la que pusieron en valor la continuidad de las fiestas populares y el impacto positivo que generan tanto en la identidad cultural como en la economía de las comunidades locales.

Durante su intervención, la intendenta Inga remarcó la importancia de esta celebración como un espacio de fortalecimiento de las expresiones culturales propias del oeste catamarqueño. "Esta fiesta nos permite revitalizar nuestra danza, nuestro canto, nuestra música y nuestra cultura. Sabemos que la cultura es trabajo y fomentar el desarrollo forma parte de nuestras obligaciones", sostuvo la jefa comunal, al tiempo que destacó el rol de los artistas locales como protagonistas centrales del evento.

Inga también extendió una invitación a los catamarqueños y a los turistas de todo el país a disfrutar de la propuesta cultural y turística de Santa María durante los días del festival. En ese sentido, señaló que quienes visiten el departamento podrán acceder a múltiples experiencias vinculadas al patrimonio natural y cultural, como la arqueología, la gastronomía regional, la Ruta del Telar, la Ruta de la Capia y atractivos naturales como el Cerro de los Siete Colores.

Por su parte, la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin, afirmó que la Fiesta Nacional Santa María, Reina del Yokavil "ya es patrimonio de la comunidad y de la provincia", y subrayó que el evento sintetiza la historia y la identidad cultural del departamento. "En esta fiesta está presente la historia de Santa María, con artistas catamarqueños que suben al escenario y aportan todo lo que tenemos para mostrar al país", expresó.

Maubecin destacó además la jerarquía de la grilla artística prevista para esta edición, que combina artistas locales, provinciales y figuras nacionales de gran trayectoria. "Hay una cartelera de artistas nacionales muy importantes, lo que posiciona a esta fiesta como una de las más relevantes del verano en la región", señaló.

La funcionaria provincial celebró el crecimiento sostenido del festival a lo largo de los años y remarcó que los recursos que genera la fiesta regresan a la comunidad a través de obras y acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los santamarianos. En ese marco, destacó el impacto económico del evento, especialmente en un contexto complejo, al señalar que la fiesta representa un aporte clave para el movimiento turístico, comercial y de servicios del departamento.

La Fiesta Nacional Santa María, Reina del Yokavil se desarrollará durante tres noches consecutivas en el Anfiteatro Municipal Margarita Palacios. El viernes 30 de enero se presentarán Abel Pintos, Brenda Sosa, Los Kjarkas, Christian Herrera, Germán Cano, Copla Andina, Ballet Senderos, Caminos, Florencia Ríos, Ballet Allpamasca, Súper Hobby y Pastores de San José.

El sábado 31 de enero subirán al escenario La Konga, Luz Segura, El Chaqueño Palavecino, Voces de Orán, Randeros, Sapikuna, Los Nuevos Cantores del Alba, Camerata Les Musicantes, Ballet Pasión y Danza, Ballet Yawar Waina, Clave de Yokavil, Mariano Acosta, Arsenio Escudero, Jaqui Caliva, Grupo Halley y Grupo Waris.

La última jornada, el domingo 1 de febrero, contará con las actuaciones de Los Tekis, Itatí, Sergio Galleguillo, Canto del Alma, Diableros Jujeños, Caravana Catucha, DJ Nico Vallorani, Ballet Severio Chaile, Ballet Virgen de La Peña, Daniel Cuevas, Jésica Albarracín, Matacos, Maxi Sánchez, Borrando Fronteras, Yerba Inca y Víctor Villanueva.

Además de los espectáculos musicales y de danza, la organización anunció la realización de una rifa con importantes premios, entre los que se destacan una motocicleta, un automóvil 0 kilómetro y dinero en efectivo. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma oficial munisantamaria.boleteriadigital.com.ar.