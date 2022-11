Siguen los reclamos por trabajo frente al Palacio Municipal

Cómo en días previos y con una tendencia que por la época del año, seguro irá en aumento, otra vez un grupo de mujeres reclamaron por becas de trabajo. En la jornada de hoy un grupo de no más de diez protestaron frente aal Palacio Municipal solicitando este beneficio. "Queremos trabajar y nos tienen con vueltas", apunto Paula Segura a La Unión.

Luego otra joven, que estudia enfermería, solicitó lo mismo con el objetivo que con ese ingreso poder costearse sus estudios.

Video Cinthia Sánchez

Todas refirieron que llevan meses y hasta años en procura de lograr que les otorguen esta forma de trabajo. En este punto Paula comentó que hace tres semanas le recibieron la documentación y a la fecha no obtuvo respuesta. Luego indicó “nos quieren ofrecer bolsones pero no eso lo que necesitamos. Queremos trabajar y saber que a fin de mes vamos a tener un sueldo. Nos dijeron también que nos iban a llamar y que íbamos a ir ingresando de a cuatro personas pero todavía no tenemos novedades. Supuestamente el trámite iba a ser inmediato”.

Paula luego indicó que el corte que primero realizaron tuvo que ser levantado porque se presentaron efectivos policiales solicitando que den por terminada esta medida, lo que se hizo pero la protesta se mantiene. “Aquí nos vamos a quedar hasta que nos atiendan”.