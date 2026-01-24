Sismo en Catamarca: un temblor de magnitud 3,3 sacudió la madrugada

En las primeras horas de este sábado 24 de enero de 2026, la red de sensores del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró un evento telúrico en el territorio de la provincia de Catamarca. El fenómeno, que tuvo lugar durante la madrugada, se suma a los registros de actividad geológica habituales en la región cordillerana y de la Puna, activando de inmediato los protocolos de cálculo y localización del organismo técnico con sede en San Juan.

El sismo fue capturado por los sistemas de monitoreo exactamente a las 03:18:59, momento en que la quietud de la noche fue interrumpida por la liberación de energía en el subsuelo. Según los reportes preliminares, el evento alcanzó una magnitud de 3,3 en la escala de Richter, un registro que se encuadra dentro de los movimientos de intensidad media-baja.

Localización técnica y coordenadas del epicentro

La precisión de los instrumentos permitió al INPRES establecer una ubicación geográfica exacta del origen del temblor. El epicentro fue calculado de manera automática y se situó en una zona estratégica de la geografía catamarqueña, cerca del límite con provincias vecinas.

De acuerdo con los datos oficiales volcados en el informe técnico, el punto exacto del sismo se localizó en las siguientes referencias de proximidad:

40 kilómetros al suroeste de Antofagasta de la Sierra, la localidad más cercana al evento.

248 kilómetros al oeste de San Miguel de Tucumán, la capital tucumana.

279 kilómetros al suroeste de la ciudad de Salta.

Esta triangulación ubica la actividad sísmica en una zona de alta montaña, donde la densidad poblacional es baja, lo que contribuye a minimizar el impacto directo sobre áreas urbanas consolidadas.

La profundidad: un factor clave en la percepción

Uno de los datos más significativos aportados por el organismo de prevención es la profundidad del sismo, que fue calculada en 256 kilómetros. Este detalle técnico es fundamental para entender por qué, a pesar de tener una magnitud de 3,3, el movimiento no generó una alarma social generalizada ni consecuencias físicas en la superficie.

En sismología, se considera que los eventos que ocurren a gran profundidad (como es el caso de este temblor de más de 250 km) suelen ver su onda de choque amortiguada por las capas terrestres antes de alcanzar la corteza superior. Esta característica disminuye notablemente la percepción en superficie por parte de la población, haciendo que el sismo sea detectado principalmente por instrumental de alta sensibilidad antes que por el sentido humano.

Es importante destacar que el cálculo inicial de este sábado fue realizado de manera automática por los sistemas de procesamiento de datos del INPRES. Como es protocolo habitual en la institución, esta información queda ahora sujeta a revisión por parte de un sismólogo para ajustar los parámetros finales de localización y potencia.

Hasta el momento de la publicación de este reporte, los organismos de Defensa Civil y las autoridades locales no han reportado:

Daños materiales en infraestructuras públicas ni viviendas particulares.

Personas afectadas o heridas como consecuencia del movimiento telúrico.

Como parte del proceso de recolección de datos ciudadanos, el INPRES ha habilitado el habitual formulario en su plataforma oficial para que aquellos habitantes que pudieran haber sentido el temblor informen su ubicación y la intensidad percibida. Esta herramienta es vital para que los sismólogos analicen el impacto real del sismo en las distintas localidades de Catamarca y las provincias aledañas.