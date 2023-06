"Solamente si todos nos involucramos vamos a poner fin a las violencias"

Este lunes, se realizó la apertura de la muestra artística “A 8 años de Ni una menos”, en el edificio del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia.

La Muestra Pictórica «Holos», de la artista Elizabeth Yapura, de deconstrucción sensibilización busca transmitir que el cambio es posible entre todos, se presenta junto a la Muestra colectiva «La fuerza de la Fragilidad», realizada por nueve mujeres que habitaron el Hogar Warmi y demuestran a través del arte la transformación, la superación y trascender de ellas.

En un evento sencillo, los presentes recordaron a cada una de las victimas de femicidio de nuestra provincia y les dedicaron un minuto de silencio. La muestra se presenta con una dinámica interactiva para que el espectador exprese sus sentires frente a los llamativos cuadros.

La artista Elizabeth Yapura, compartió su experiencia, que inicia a partir de la Ley Micaela: “He expresado ahí lo que es la deconstrucción. La verdad, que para mí esto de poder interpelarme, de empezar a cuestionarme ciertos mandatos, la verdad que fue duro”.

En este marco, la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ivana Ibáñez, agradeció la presencia de los que acompañaron la apertura de la muestra y expresó: “Cada uno, cada una de sus área respectivas o desde sus trabajos cotidianos siempre estamos trabajando, para que esta lucha sea una lucha colectiva, sea una lucha que involucre y nos atraviese a todos y a todas”.

“Es una muestra que habla por sí sola, van a ver cuadros que hechos por personas que fueron victimas de violencia por motivo de género y a través del arteterapia han podido exteriorizar sus sentires, han podido levantarse de ese circulo de violencia y a través de la experiencia que han tenido con otras víctimas de violencia, pudieron levantarse y en algunos casos ver la luz”, manifestó Ibañez. En este sentido, dijo: “Es muy difícil saber qué es lo que cada uno tiene que hacer cuando tiene la persona al lado que es victima de violencia y quiero que sepan que para eso estamos nosotras, que existe un equipo”.

Asimismo, Ibáñez resaltó: “Son muchas las víctimas de femicidio y transfemicidio que hubo en la provincia de Catamarca y en el país, pero no son solo un numero, esas personas tienen nombre y hoy, en este pequeño acto, vamos a recordar cada una de las victimas de femicidio y trasfemicidio de la provincia de Catamarca”.

Finalmente, la Secretaria invitó a “cada uno y de cada una, y todos los días, para poder hacer una interpelación que sea colectiva, solamente si la sociedad se involucra vamos a poder poner un freno a la violencia machista”.

Por su parte, la directora provincial de Gestión de la Información y de Políticas Culturales para la Igualdad, Soledad acosta, a cargo de la organización de este evento, expresó: “No podíamos dejar de conmemorar esta fecha, que más allá de ser un hito de las mujeres, que tapamos el silencio con decir ni una menos, con decir vivas nos queremos, fu un grito agonizante de la sociedad, un grito de aquellos padres llorando a sus hijas en sus brazos, con más de 50 puñaladas, un grito de los hermanos que al volver a la casa ya no estaban ellas, el llanto desesperado de una madre, la angustia de un compañero de trabajo que semanalmente veía los moretones en los brazos de sus compañeras, fu un grito de todos, es un grito de todos, necesario y también de todos los días. No las olvidamos a cada una de ellas, no nos olvidamos que hubo femicidio, que hubo transfemicidio que todavía no tienen justicia”.