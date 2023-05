Talento: 40 bailarines fueron elegidos para la apertura de la Fiesta del Poncho

Con la participación efectiva de 143 bailarinas y bailarines de distintos puntos de Catamarca se desarrolló la tarde del sábado 27 de mayo en el Cine Teatro Catamarca la audición que funcionó como selectivo para conformar el ballet de apertura de la 52º Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Tras un intenso trabajo del jurado, se dieron a conocer a las 22.30 hs los nombres de los 40 bailarines y bailarinas que integrarán el ballet oficial del Poncho, cuyos ensayos comenzarán en breve. El jurado estuvo integrado por la directora del Instituto Rubinstein, Claudia Morales; el profesor César Reinoso de la Academia Atahualpa Yupanqui, Valeria Moya del Estudio Ballet Marimí Basso y Magalí Tolaba Beltrán, asistente de dirección del Ballet folclórico de la Municipalidad de la Capital y directora de la compañía Meraki. Foto: Ariel Pacheco, Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte Catamarca

Desde temprano, bailarines de 14 departamentos de la provincia comenzaron las acreditaciones y los preparativos para ganarse un lugar en el ballet que, bajo la dirección de los profesores Maivé Rivarola, Josefa Leguizamón, Pablo Segovia y Fernando Desanti, será el encargado de levantar el telón en la fiesta mayor de los catamarqueños, el 14 de julio próximo.

El escenario del Cine Teatro Catamarca recibió, de a grupos, las presentaciones de los bailarines que, en parejas y en solos, fueron mostrando sus habilidades y versatilidad en la danza. Es que uno de los requerimientos de la convocatoria era contar con conocimientos en danza tradicional catamarqueña, pero también danza contemporánea y estilizado.

Aunque eran más de 200 los inscriptos, finalmente 143 fueron los que efectivamente se presentaron a la audición, que fue supervisada por la secretaria de Gestión Cultural, Daiana Roldán. La audición contó con representantes de los departamentos Ambato, Ancasti, Andalgalá, Capital, Capayán, Belén, Pomán, Valle Viejo, Santa María, Tinogasta, Santa Rosa, Fray Mamerto Esquiú y Paclín. Foto: Ariel Pacheco, Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte Catamarca

Con 18 años, Damián Morales llegó desde Belén para probar suerte en la audición. “Una amiga me avisó de la audición y me inscribí, quede o no, me interesaba tener esta experiencia”, dijo. Hace 8 años que baila y ya tuvo oportunidad de pisar el escenario mayor del Poncho como parte del ballet El Montaraz, y también el de Cosquín, con una delegación riojana.

Desde del oeste, también vinieron a audicionar para ser parte del ballet oficial del Poncho Yamila Rodríguez y Mercedes Salguero, integrantes del ballet folklórico de Pomán. “En años anteriores participamos de la delegación departamental en el Poncho, y ahora nos animamos a presentarnos. Nos preparamos con los ensayos del ballet y algunas clases más de clásico y contemporáneo, porque nuestro fuerte es el folclore”, contaron las bailarinas.