Tarifa social: ¿dónde inscribirse?

Luego del anuncio del Gobierno provincial de una Tarifa Social que subsidia el 50% del cargo fijo de la factura de energía y el 100% de los primeros 400 kwh bimestrales (200 kwh mensuales, se dieron más precisiones sobre el reempadronamiento.

Al mismo, que se estima duplicará el número de usuarios que reciben el beneficio, se accede completando el formulario con los datos y archivos solicitados. La inscripción se realiza en la página www.ecsapem.com.ar, empadronamiento 2023 y allí se completa el formulario con los datos y archivos solicitados. También puede realizarse la inscripción en las oficinas de la distribuidora. Completado el formulario, se recibirá un correo electrónico con la aceptación de la solicitud o con la evaluación para determinar la correspondencia o no del beneficio.

Beneficiarios

Los que acceden a este beneficio son los titulares del servicio de energía, cuyo único suministro sea de exclusivo uso residencial. En este grupo se engloban los jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, grupos familiares con ingresos menores a dos salarios mínimos, beneficiarios de planes sociales, monotributo social, entre otros.

Los requisitos son no poseer actividad comercial, no registrar más de un suministro a su nombre, no registrar deuda con la distribuidora, no registrar actas de fraude con la distribuidora.

La documentación a presentar es el DNI del titular del servicio postulante al beneficio, recibo de sueldo de la jubilación, pensión o el beneficio correspondiente, certificado de convivencia e ingreso bruto total.