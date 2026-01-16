Temporal en Esquiú: despliegan amplio operativo de asistencia para los vecinos afectados

La Municipalidad de Recreo puso en marcha un intenso operativo de asistencia para acompañar a los vecinos de la localidad de Esquiú, quienes resultaron afectados por un fuerte temporal que se desató durante la madrugada de este viernes. El fenómeno climático, caracterizado por lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo, generó importantes daños materiales y dejó a numerosos hogares sin suministro eléctrico ni servicios básicos.

Según el relevamiento preliminar, el temporal se produjo alrededor de las 23:55 y se extendió por un lapso aproximado de 40 minutos. Durante ese período, las condiciones meteorológicas adversas provocaron voladuras de techos de chapa, caída de postes del tendido eléctrico y árboles de gran porte, además de daños de diversa consideración en domicilios particulares. También se registró una gran cantidad de ramas y escombros dispersos en distintas calles de la localidad, lo que dificultó la circulación vehicular y peatonal.

Ante la magnitud de la situación, el municipio actuó de manera inmediata. Desde las primeras horas posteriores al temporal, se desplegó maquinaria pesada y personal municipal en distintos puntos de Esquiú con el objetivo de despejar calles, asegurar estructuras dañadas y brindar asistencia directa a los vecinos afectados. Las tareas incluyeron la remoción de árboles caídos, el retiro de chapas sueltas y la evaluación de riesgos en viviendas e instituciones públicas.

Uno de los espacios que sufrió daños fue el Club Atlético Esquiú, donde se registró el levantamiento de chapas y la caída de una tapia, además del desprendimiento del techo de chapa del salón viejo. En tanto, en el barrio 20 Viviendas, particularmente en la casa número 5, se constataron daños materiales producto de la fuerza del viento, que serán evaluados por el área correspondiente para determinar la asistencia necesaria.

El temporal también impactó en establecimientos educativos. En la Escuela N° 215, un árbol de gran porte cayó en el frente del edificio, lo que obligó a intervenir de forma urgente para despejar el lugar y prevenir riesgos adicionales. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque se mantuvo la zona bajo supervisión hasta completar las tareas de seguridad.

En cuanto a los espacios deportivos, desde el municipio informaron que el tinglado del Polideportivo Municipal no presentó daños visibles en su estructura, aunque se realizaron inspecciones preventivas para descartar posibles riesgos ocultos tras el fenómeno climático.

Otro de los puntos afectados fue la Comisaría de Esquiú, donde se registró la caída de dos árboles, uno de ellos de gran porte. Este último provocó daños en un vehículo Renault Logan, propiedad del oficial principal Herrera. El personal municipal trabajó en el lugar para retirar los árboles y garantizar la seguridad del edificio y de los alrededores.

Como medida preventiva, se solicitó la presencia de personal de la empresa EC-SAPEM para realizar el corte total del suministro eléctrico en la zona afectada. La decisión se tomó con el fin de evitar accidentes ante la caída de postes y cables, y permitir que los equipos técnicos trabajen con mayor seguridad en la restitución del servicio.

Desde la Municipalidad de Recreo destacaron y agradecieron el compromiso de los empleados municipales que se encuentran trabajando de manera ininterrumpida en el lugar para brindar ayuda y contención a los vecinos. "La seguridad y el bienestar de los vecinos es nuestra prioridad. Vamos a seguir trabajando hasta que la situación esté completamente normalizada", señalaron desde el Ejecutivo municipal, al tiempo que solicitaron comprensión y paciencia a la comunidad ante las dificultades generadas por el temporal.