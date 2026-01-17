Tenis: A qué hora debutan los argentinos en el Abierto de Australia 2026

Este sábado 17 de enero comienza la primera ronda del Abierto de Australia 2026, el primer Grand Slam de la temporada, tras una exigente fase clasificatoria. El torneo se disputa sobre el cemento de Melbourne y contará desde el inicio con una nutrida presencia argentina, que podrá seguirse en vivo también desde Catamarca durante la madrugada.

Con cuatro tenistas nacionales programados para la jornada inaugural, los fanáticos del tenis en el país tendrán una noche cargada de acción, con partidos que se extenderán hasta entrada la madrugada del domingo.

El cronograma de los argentinos en el inicio del Abierto de Australia

Los horarios corresponden a la Argentina y están sujetos a la duración de los encuentros previos en cada cancha:

Tomás Etcheverry vs. Miomir Kecmanovic (SER): el platense será el primero en salir a la cancha, con inicio previsto para las 21:00.

Francisco Cerúndolo vs. Zhizhen Zhang (CHI): el actual mejor argentino del ranking debutará no antes de las 22:40, en horario estimado.

Camilo Ugo Carabelli vs. Marton Fucsovics (HUN): tras superar la clasificación, el porteño hará su estreno en el cuadro principal cerca de las 23:20.

Francisco Comesaña vs. Patrick Kypson (USA): el marplatense enfrentará a uno de los invitados del torneo, con inicio previsto no antes de la medianoche del domingo.

Australian Open 2026: cómo ver los partidos en vivo

Todos los partidos de los tenistas argentinos podrán seguirse en vivo por televisión a través de las señales de ESPN y ESPN 2. En tanto, por streaming, la transmisión estará disponible en Disney+, para usuarios abonados y en todos los dispositivos.

El resto de la Legión Argentina en Melbourne

Además de los jugadores que debutan este sábado, el cuadro principal del Abierto de Australia 2026 cuenta con la presencia de Sebastián Báez, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante. En el cuadro femenino, la argentina Solana Sierra también dirá presente y buscará avanzar en su debut en el certamen australiano.