Tercer día de corte en la Ruta Nacional 60: docentes, trabajadores de Salud y municipales en la protesta

El conflicto docente en Tinogasta ingresó en su tercer día consecutivo de corte de ruta, con una protesta que se mantiene firme sobre la Ruta Nacional 60, en el acceso sur a la ciudad. La medida es impulsada por docentes autoconvocados, quienes reclaman un incremento salarial y mejores condiciones laborales, y que en las últimas horas sumó el acompañamiento de trabajadores de Salud y precarizados municipales.

La modalidad del corte contempla interrupciones parciales del tránsito, con habilitación del paso cada dos horas por un lapso de 15 minutos, en un esquema que combina visibilización del reclamo y administración del flujo vehicular en una vía estratégica para la región.

Un reclamo que se sostiene en el tiempo

La protesta se consolidó con el correr de las jornadas y, en este tercer día, los manifestantes ratificaron la continuidad de la medida. El eje central del conflicto se concentra en dos demandas específicas:

Incremento salarial

Mejores condiciones laborales

El planteo, encabezado por docentes autoconvocados, se desarrolla en un punto neurálgico: el acceso sur de Tinogasta sobre la Ruta Nacional 60, una arteria clave que conecta la ciudad con otras localidades y concentra tránsito de diversa índole.

La persistencia del corte refleja la decisión de los manifestantes de mantener la visibilidad del conflicto, incluso frente a advertencias oficiales.

Se suman trabajadores de Salud y municipales precarizados

Con el transcurso de los días, la protesta dejó de estar integrada exclusivamente por el sector docente. A la manifestación se incorporaron trabajadores de Salud y Precarizados municipales.

Esta ampliación del frente de reclamo otorga mayor volumen a la protesta y profundiza su alcance, al involucrar a distintos sectores del empleo público que comparten demandas vinculadas a la situación salarial y a las condiciones en las que desarrollan sus tareas.

La presencia conjunta de docentes, personal sanitario y trabajadores municipales precarizados configura un escenario de mayor complejidad, donde el reclamo adquiere un carácter multisectorial.

Advertencia oficial y respuesta de los manifestantes

En paralelo al sostenimiento del corte, el propio gobernador advirtió que se descontarán los días de paro y que podrían iniciarse sumarios administrativos. La advertencia se inscribe en el marco de las herramientas disciplinarias contempladas para casos de inasistencia o medidas de fuerza prolongadas.

Sin embargo, pese a esa señal, los manifestantes ratificaron la continuidad de la protesta. La decisión de sostener el corte en su tercer día evidencia que el anuncio de descuentos salariales y posibles sumarios no modificó la postura de los sectores movilizados.

El escenario, así, queda marcado por una tensión explícita entre la advertencia oficial y la determinación de quienes llevan adelante la medida.

Un conflicto abierto en el acceso sur

El tercer día de corte en la Ruta Nacional 60 confirma que el conflicto continúa abierto y sin resolución inmediata. La protesta, iniciada por docentes autoconvocados y ampliada a trabajadores de Salud y municipales precarizados, mantiene como núcleo central el reclamo de mejoras salariales y laborales.

Mientras el Gobierno provincial advirtió sobre descuentos y sumarios, los manifestantes sostienen la medida y mantienen el esquema de interrupciones programadas cada dos horas.

En el acceso sur de Tinogasta, la imagen del corte se consolida como el escenario visible de una disputa que combina demandas sectoriales, advertencias oficiales y una modalidad de protesta que, al tercer día consecutivo, se mantiene firme.