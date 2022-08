Tiene 12 años y fue aceptada en la Escuela de la Ópera de París: la pequeña gran promesa del ballet argentino

Macarena Sandoval Ferrari sueña con ser parte del Ballet de la Ópera de París y cada día trabaja para lograrlo. Baila desde que tiene tres años, cuando comenzó su camino en una pequeña escuela de su barrio en la ciudad de Santa Fe. Con 12 años ya fue premiada y participó de varios cursos de gran relevancia. Sin embargo, este año su carrera pareció tomar un vuelo mucho más alto y ligero que sus pasos. Fue becada por el Teatro Colón donde estudia actualmente y fue aceptada en el Summer Intensive de la Escuela Nacional de Ballet de la Ópera de París.

Durante las dos primeras semanas de julio, Macarena estuvo en el internado en París. Allí, aprendió de los mejores maestros y compartió con muchos estudiantes de todo el mundo que sueñan al igual que ella. La santafesina audicionó por video y fue una de las seleccionadas entre miles. Con el mismo material, ingresó también al Summer del Royal Ballet School (Londres), pero escogió la opción de París porque era lo que más se acercaba a su objetivo. “Desde que tengo cinco años sueño con estar en el Ballet de la Ópera de París”, indicó la niña.

Macarena podía optar por tomar el curso durante la primera o la segunda semana de julio, pero ella escogió las dos. Junto a su madre, viajó a París con el esfuerzo económico de toda su familia. Su día comenzaba a las 6.30. Se cambiaba, desayunaba a las 7.30 y a las 9 empezaba con las clases de clásico que, en su mayoría, eran dictadas por la directora de la Escuela: Élisabeth Platel. Luego, por la tarde, tenía lecciones de otros estilos.

Los docentes, según Macarena, tenían diferentes grados de exigencia. “Algunos parecían tranquilos, pero después te dabas cuenta de que eran muy exigentes”, rememoró.

n su curso, casi todos los niños y niñas tenían entre 11 y 13 años. En la Escuela, Macarena no vio a muchos estudiantes de la Argentina. “Creo que había unos pocos, pero en grados mayores”, explicó y aclaró que “muchos de los seleccionados son de Francia porque ellos son muy nacionalistas”.

Durante las dos semanas de cursado, se hizo algunas amistades. Aunque remarcó que le impresionó la competitividad de varios. La niña santafesina contó que antes de salir a escena en la muestra de fin de curso, una de sus compañeras la golpeó fuerte. “Me pegó un puñetazo en la panza, fue muy fuerte y no me pude aguantar, por lo que me puse a llorar”, lamentó. Sin embargo, se pudo sobreponer y dio lo mejor de sí en la presentación.

Una soñadora que trabaja duro

Macarena demuestra una firmeza en sus decisiones y una seguridad en sus sueños que parecen no corresponder a una niña de tan solo 12 años. Su madre, Vicky Ferrari, aseguró que una de las cuestiones que más le llama la atención de Macarena es la claridad en sus objetivos. “Es tan chiquita, pero tiene tan claro lo que quiere, que a veces me sorprende”, expresó.

No hay un día que la bailarina pase sin entrenar. “Si no me muevo me empieza a doler el cuerpo y siento molestias”, indicó. Su madre es quien la acompaña a todas sus competencias, presentaciones y clases. “Yo que soy la que la ve bailar siempre, exploto de emoción cuando está en el escenario”, contó. Además, señaló la dedicación de la pequeña. “No es porque sea mi hija, pero es increíble su esfuerzo, a las cosas que renuncia por amor a la danza. En la pandemia, cuando todos los chicos estaban en la casa jugando en la compu, ella tomaba clases desde las 8.30 hasta la noche, con maestros de Buenos Aires y cumplía con algunas de las becas que se había ganado”, detalló.

La formación de Macarena

La bailarina Macarena Sandoval Ferrari, de de 12 años, entrena todos los días (Foto: Instagram @macarenaballerina - @fotocharlysoto).

Macarena comenzó a bailar a sus tres años en la escuela Alas de la ciudad de Santa Fe con las profesoras Margarita Barbieri y Pamela Rojas. Pero a sus 10 años ya demostraba muy buenas condiciones para el ballet. Allí fue cuando empezó a tomar las clases de la reconocida docente María Elisabeth Sture. Cuando su maestra dejó de dar clases, la niña continuó sus estudios con Carla Tista, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Durante la pandemia, Macarena ya había sido aceptada en el Summer Intensive de la Escuela Nacional de la Ópera de París, pero no pudo salir de Argentina para asistir. También había ingresado al Summer y a la Escuela del American Ballet de Estados Unidos. Al curso lo pudo hacer online, pero a la escuela no fue posible asistir por cuestiones económicas. Su madre destacó que el esfuerzo que hacen por pagar sus estudios y competencias es muy grande, pero que en este caso se les hizo imposible.

Pero Macarena no se venció. En 2022 volvió a audicionar para la Escuela en París y fue aceptada. Con el mismo video que envió a Francia, audicionó para el Summer del Royal Ballet School (Londres) y fue aceptada. Sin embargo, rechazó esta oferta porque la primera la convencía mucho más.

La bailarina santafesina es becaria del Teatro Colón desde febrero de 2022. La pequeña se enteró de las audiciones y no dudó en presentarse. Una semana antes del inicio de las clases, le anunciaron que había sido becada para ingresar al tercer año. Rápidamente, su familia buscó un departamento para ella y su madre y se mudaron a Buenos Aires. Desde entonces, durante la semana, Macarena y su mamá están en CABA y el fin de semana regresan a Santa Fe a ver a sus seres queridos.

Para la niña fue un gran cambio porque debió dejar su escuela, sus amigos y su hogar. Confesó que las primeras semanas fueron difíciles porque extrañaba. Sin embargo, con el tiempo se fue acostumbrando.

Actualmente, se levanta cerca de las 5 de la mañana, desayuna, se cambia y parte su viaje hacia la Escuela del Teatro. Allí toma clases desde las 7 o 7.30 y durante toda la mañana. El resto del día va a clases particulares con otros docentes de Buenos Aires y estudia en la escuela virtual. “El Colón tiene un convenio con el Ejército Argentino y nosotros tenemos un cursado virtual”, explicó.

Para viajar a París, Macarena obtuvo el permiso del Teatro Colón y utilizó sus vacaciones. Luego del viaje, en agosto retomó sus estudios con normalidad.

Además de los diferentes cursos a los que accedió, la santafesina ganó una gran cantidad de premios en concursos nacionales e internacionales como Ellegance, San Francisco Danza, Córdoba Danza, Gran Centro República, Danza Activa Panamá, Organización Danzamérica Internacional, Openart, Festival Internacional de Ballet y My Favorite Variation.

Los sueños de la pequeña gran bailarina

El mayor sueño de Macarena es formar parte del Ballet de la Ópera de París, para lo que primero debería entrar a la Escuela. En julio de este año, tuvo la confirmación de que todo esfuerzo tiene su recompensa y ella está cada vez más cerca de alcanzar su meta. Cuando es consultada por lo que sigue en su carrera, asegura que lo que le queda es continuar trabajando duro. “Por ahora tengo que seguir trabajando mi técnica en el Colón porque obviamente no soy perfecta”, dijo.

Para Macarena el tiempo la puede llevar por diferentes caminos, pero hay algo en lo que tiene total seguridad: su futuro es la danza. “Es difícil explicar qué significa la danza para mí, pero me encanta y no me imagino dedicándose a otra cosa”, sostuvo. (Fuente TN)