Tiene 32 años y pesa casi 40 kilos: necesita trabajo y una vivienda para seguir viviendo

La realidad social día a día marca que las desigualdades y necesidades van en aumento. Hay casos que lo prueban, que estremecen y no están demasiado lejos de cada uno de nosotros. Prueba de esto es el gravísimo y desesperante caso de Jorge Varela, que con apenas 32 años no llega a pesar los 40 kilos. Tiene una enfermedad de base que es el asma pero no es por esto que su peso es tal. La realidad de Jorge y su familia es la grave pobreza en la que viven. El no tiene trabajo en este momento y el único ingreso es la Asignación Universal que percibe su esposa Dayana.

Con ese dinero deben pagar el alquiler, la luz y estirar para que les “alcance” para comer ellos y los tres niños que tiene el matrimonio. “No se imagina el sacrificio que hacemos”, dijo su esposa a Dayana a Diario La Unión.

Y sí, el bajo peso es porque apenas tienen para comer. Por eso reclaman tener una vivienda y esto lo hacen desde hace 9 años. Si la tuvieran, por lo menos el único dinero que les ingresa se podría distribuir de otra manera y así tener un mínimo de mejor calidad de vida. El cuadro es tan terrible, que Jorge por su escaso peso ya no puede hacer las changas con las que colaboraba en la economía familiar. Ese trabajo, como cuenta su mujer, era “acarriar pollos y verduras. Descargaba eso y le pagaban una miseria, No se imagina. Esa poca plata era para poder comer día a día”. Eso ya no lo puede hacer, porque en los últimos intentos él se descompensó.

El cuadro de Varela es delicado. Las imágenes son fuertes. Se le ven las costillas y los huesos de los pies y por estar así es que no consigue otro trabajo. “Mi esposo tiene títulos y ni aun así nos le dan un trabajo digno”, marcó Dayana.

Jorge Varela y su dura realidad

“Sino no cobrase la Asignación de mis hijos, estaríamos en la calle y dormiríamos allí”, sentencia la esposa de Jorge. Ellos ahora alquilan una pequeña vivienda en el Bº Ojo de Agua. En su reclamo angustiante ella dice que sólo ayuda. “Nos cansamos de ver pasar gestiones de gobiernos y nunca nos dieron una mano. Se cansaron de prometernos ayuda, que nos darían una vivienda o trabajo, nunca cumplieron, hace 9 años esperamos una respuesta de esas promesas”, manifestó.

Mientras se aguarda la ayuda gubernamental, Jorge, Dayana y sus hijos necesitan de la solidaridad de todos. Para hacerlo, deben comunicarse al 3834877294.

La vivienda

El pedido y casi ruego de Dayana es por la vivienda. Su caso se comenzó a visibilizar luego que ella misma comentara sobre su realidad y la de su esposo en un posteo de una publicación oficial del gobernador Raúl Jalil. Allí ella solicitaba ser escuchada y tener una posibilidad de que su pedido sea tenido en cuenta por las autoridades.

“Yo le pido ayuda al gobierno hace 9 años. Estoy así y lucho y nadie del gobierno me escucha. Pido urgente que se me otorgue la vivienda y un trabajo para mi esposo”, contó la esposa de Jorge Varela, quien es madre de tres niños de 4, 6 y 8 años y también padece varias afecciones.

Y agrega “me canse de mandar a todos mi pedido y nadie hizo nada. La injusticia es grande”. Por eso ella, en su desesperación adelantó que esta semana se presentará en el IPV para reclamar por la vivienda propia. “No me voy a ir de ahí, hasta que me den una solución”.