Tiene 49 años, está de novio con una muñeca y tiene dos hijos con ella

Un hombre revolucionó las redes sociales con su historia de amor: tiene 49 años y está de novio con una muñeca de trapo, bautizada Natalia. En TikTok muestra el día a día de la pareja e incluso presume de sus dos hijos, hechos con el mismo material.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie”, aseguró bajo el alias @montbk5959 y agregó: “No me puedo quedar solo”. @montbk5959 ♬ sonido original - montbk5959

Al principio, sus videos se habían llenado de críticas y burlas. Por eso decidió cerrar los comentarios y no prestar atención a lo que le dijeran otros usuarios.

Su contenido se basa en subir imágenes o diálogos junto a su “novia” en diferentes contextos: al aire libre, acostados, escuchando música y hasta festejando cumpleaños.

“Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, aseguró. Las fotos junto a su familia, la muñeca y sus hijos muñecos. (Foto: Captura Tiktok)

Además, tiene fotografías familiares donde está con sus padres acompañado por la muñeca. “Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar”, afirmó en un video reciente.

Incluso, confesó que Natalia le ha cumplido el sueño que había anhelado toda su vida: formar una familia con hijos. “He aprendido a valorar el amor. Valórense ustedes también”.