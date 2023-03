Todos por Hernán: la familia necesita costear un viaje a Córdoba para realizarle estudios inmunológicos

La familia del pequeño Hernán de ocho años, oriundo del departamento Valle Viejo, está realizando una campaña solidaria para poder costear los gastos para poder viajar a la vecina provincia de Córdoba para realizarle estudios inmunológicos.

“Hernán tiene unos problemas en la sangre, queremos saber cuál es el diagnóstico para tener un resultado exacto porque acá no me lo dieron” manifestó Julieta Graneros, mamá del pequeño, en diálogo con LA UNIÓN.

Julieta y su pareja no tienen obra social, ambos son trabajadores independientes, por lo cual para poder costear un viaje a Córdoba decidieron realizar un bingo a beneficio de su hijo para recaudar lo necesario.

Hernán empezó con problemas en la salud desde diciembre. En febrero debieron viajar por su cuenta a Córdoba, luego de que no pudieran conseguir una derivación, donde le realizaron estudios para poder recibir un diagnóstico certero.

Respecto al actual estado del pequeño, Julieta explicó que “por el momento está controlado”.

“Decidimos irnos particular para tener buenos resultados. Él empezó con mucha fiebre. Al entrar al hospital me dijeron que tenía infección en un oído, al hacerle los estudios no supieron decirme en realidad qué le sucedía. Después acá le hicieron otros estudios profundos y me dijeron que salía otro estudio mal, de la sangre. Me derivaron a la inmunóloga pero nunca pude dar con ella. Entonces, decidí irme afuera para saber qué problema lo está afectado”, explicó Julieta.

Desde el Hospital de Niños Eva Perón, según manifestó la preocupada madre, no habría tenido tenido solución y ya que se estaban dilatando los tiempos y ante la urgencia de obtener un diagnóstico, decidieron acudir de forma particular a la vecina provincia.

Ahora tienen que volver en el mes de abril para conocer los resultados, no obstante, y con la inflación sin dar tregua en los precios de pasajes y estadía, necesitan ayuda para recaudar los fondos necesarios para realizar el viaje.

En la ocasión, están planeando organizar un bingo familiar con venta de pan casero.

Quien desee colaborar con Hernán y su familia puede comunicarse al número 383- 154295588 o realizar su aporte por transferencia al CBU 0170266040000006656724 Alias GranerosMayra23