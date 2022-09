Trabajadores de OSEP marcharon en protesta por el aumento de los directivos

Al quite de colaboración y dentro del plan de lucha que iniciaron los empleados de la obra social en protesta por el desmedido aumento de los adicionales de los directivos, este jueves sumaron la manifestación en las calles. La marcha se llevó a cabo, tal como se mencionó este miércoles, desde las 13 horas al cierre de la jornada laboral.

De esta manera el personal de OSEP se cubrió de posibles descuentos, según apuntaron desde el gremio que los nuclea, que a su vez no dudó en marcar que hasta hubo “amenazas” sobre el tipo de modalidad que iban a llevar a cabo.

La marcha numerosa la realizaron desde la misma obra social hasta Casa de Gobierno donde se expresaron en contra del incremento y de los nombramientos de familiares de la titular de OSEP, María Fernanda Gómez, lo que fue denunciado por Luz Rondán, secretaria general del gremios que nuclea a los trabajadores.

La protesta va a continuar este viernes con un quite de colaboración en otro horario, cuidando siempre que la acción no genere el temido descuento, porque como se indicó, los salarios no resisten ningún tipo de rebaja.

El conflicto se originó en el incrementó que se dio solo para los directivos de la obra social, que en el caso puntual aplica para la directora, gerente económico financiero, gerente general, asesores y directores de nivel. Los trabajadores tras tomar conocimiento de esto alertaron por el inicio de medidas de acción directa.