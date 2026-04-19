Tragedia con perros en Chubut reaviva la preocupación por la tenencia responsable en todo el país

Un hombre de 65 años murió desangrado en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, luego de ser atacado por uno de sus perros cuando intentaba separarlos de una pelea. El hecho vuelve a poner en agenda la problemática de la tenencia responsable de mascotas en todo el país, una preocupación que también alcanza a Catamarca.

El trágico episodio ocurrió en el patio de una vivienda ubicada sobre la calle Thomas Espora. Según medios locales, los animales involucrados eran dos pitbull y un bull terrier, todos pertenecientes a la familia de la víctima.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la situación comenzó cuando los pitbulls se atacaron entre sí. Dos jóvenes de la familia, quienes serían hijos del jubilado, intentaron separarlos sin éxito. Ante la escalada del conflicto, el hombre decidió intervenir.

En ese momento recibió la mordida fatal: el bull terrier lo atacó en una pierna y le perforó la arteria femoral, una de las principales vías de circulación sanguínea del cuerpo, provocando una hemorragia imposible de controlar sin asistencia inmediata.

Según informó el portal El Chubut, el hombre logró ingresar a su domicilio, pero se descompensó por la gran pérdida de sangre y murió pocos minutos después, antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Ivana Berazategui. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de criminalística, quienes realizaron pericias y tomaron testimonios para esclarecer lo ocurrido.

Otro ataque reciente a una niña en Rosario

Semanas atrás, un hecho similar generó conmoción en la ciudad de Rosario. Una niña de seis años fue atacada por un perro pitbull dentro de una vivienda del barrio Empalme Graneros mientras jugaba en la casa de una amiga.

Según la investigación, el animal —propiedad de los dueños del domicilio— se abalanzó sobre la menor y comenzó a morderla. Aunque los adultos lograron intervenir y controlar al perro, la niña sufrió múltiples heridas, principalmente en la cabeza y en una pierna, por lo que debió ser hospitalizada.