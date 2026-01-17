¿Trámite o automático? Todo lo que hay que saber para acceder al beneficio de subisidio de Luz

La noticia de la semana para el bolsillo de los catamarqueños fue la elevación del tope de consumo eléctrico con subsidio, que pasó de 300 a 550 kWh mensuales para los meses de diciembre, enero y febrero. Sin embargo, ante el cambio del viejo sistema RASE al nuevo Subsidio Energético Focalizado (SEF), miles de usuarios se preguntan si deben realizar algún trámite burocrático para ver el alivio en sus facturas.

Aquí despejamos todas las dudas sobre el procedimiento administrativo vigente este verano 2026.

1. Los que no deben hacer nada (Aplicación automática)

Para la gran mayoría de los hogares de Catamarca que ya venían percibiendo subsidios bajo la segmentación anterior (Nivel 2 - Ingresos Bajos y Nivel 3 - Ingresos Medios), el paso al sistema SEF es automático.

Situación: Si ya estabas inscripto en el registro nacional y figurás en tu factura como beneficiario de subsidios.

Procedimiento: El sistema de facturación de EC SAPEM ya está programado para aplicar el nuevo tope de 550 kWh sin que el titular deba presentarse en las oficinas ni cargar datos nuevos en la web.

2. Los que están obligados a reempadronarse

Existe un grupo de usuarios que, aunque hoy reciben subsidios, corren el riesgo de perderlos si no realizan el trámite de reempadronamiento en un plazo de seis meses (hasta junio de 2026). Deben actuar quienes pertenezcan a estos grupos:

Beneficiarios del ex Programa Hogar.

Usuarios de garrafas de GLP.

Personas que percibían la Tarifa Social de Gas (pero que en Catamarca, al no tener red de gas, la usaban como referencia para la luz).

¿Dónde se hace? El trámite NO se realiza en EC SAPEM. Debe hacerse de forma digital en el portal nacional: argentina.gob.ar/subsidios.

3. No confundir: Subsidio Nacional vs. Tarifa Social Provincial

Este es el error más común. En Catamarca conviven dos beneficios diferentes y cada uno tiene su propia vía de gestión:

Beneficio Qué es Trámite SEF (Nacional) El tope de 550 kWh de este verano. Se gestiona en la web de Nación. TIS (Provincial) Tarifa de Interés Social de Catamarca. Se gestiona en la web de EC SAPEM.

Atención: Si el usuario desea mantener la Tarifa de Interés Social (TIS) de la provincia, sí debe ingresar periódicamente a ecsapem.com.ar para validar sus datos locales, independientemente de lo que haga con el subsidio nacional.

Paso a paso para inscribirse (si no estás en el sistema)

Si nunca te inscribiste o sos un nuevo usuario del servicio, estos son los pasos para recibir los 550 kWh con subsidio:

Ingresar a la web oficial: argentina.gob.ar/subsidios.

Tener factura en mano: Necesitás el Número de Cliente (NIS) y el número de medidor.

Datos Personales: DNI, número de trámite (figura en el documento) y el CUIL de todos los convivientes mayores de 18 años.

Declaración de Ingresos: Debes declarar los ingresos netos del hogar. Recuerda que para este 2026, el tope de ingresos para calificar es de 3 Canastas Básicas Totales.

Consejo para el usuario

Es fundamental revisar la factura que llegue este mes. En el cuerpo de la misma debe figurar la leyenda "Subsidio Estado Nacional". Si notas que el consumo excedente (por encima de los 400 kWh antiguos) se está cobrando a tarifa plena (tarifa Pura), es señal de que debés realizar el reempadronamiento de inmediato para recuperar el beneficio.